Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/4, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8/6 tới. Thông báo của bà May được đưa ra trong bối cảnh Anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn còn là Brexit.Trong tuyên bố ngay tại Văn phòng Thủ tướng Anh, bà May khẳng định Anh cần tiến hành ngay cuộc tổng tuyển cử trước khi các cuộc thương lượng chi tiết về Brexit bắt đầu. Thủ tướng Anh khẳng định đây là cách duy nhất để đảm bảo ổn định chính trị trong nhiều năm tới khi Anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời EU.Thủ tướng Anh cho biết vào ngày 19/4, bà sẽ công bố dự luật mở đường cho việc tiến hành bầu cử trước thời hạn. Theo quy định hiện nay của Anh, cuộc tổng tuyển cử tới của Anh dự kiến diễn ra vào năm 2020.Quyết định của Thủ tướng Anh được đưa ra sau cuộc họp nội các. Bà May được chỉ định làm Thủ tướng Anh thay ông David Cameron hồi tháng 6 năm ngoái sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu đồng ý rút Anh khỏi EU./.