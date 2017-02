Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 8/2, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố một Scotland độc lập sẽ không tham gia Liên minh châu Âu (EU).Trả lời một nghị sỹ thuộc Đảng dân tộc Scotland (SNP) rằng liệu bà sẽ khởi động Brexit mà không nhất trí về quan điểm đàm phán chung của Liên hiệp Anh (gồm Anh, Scotland, sứ Wales và Bắc Ireland), Thủ tướng May nói: "Ông ấy (nghị sĩ SNP) liên tục ám chỉ tới các lợi ích của Scotland trong EU - một Scotland độc lập sẽ không nằm trong Liên minh châu Âu."Trước đó, một kết quả thăm dò công bố cùng ngày cho thấy tỷ lệ người dân Scotland ủng hộ tách khỏi Vương quốc Anh đã tăng 3% so với cuộc khảo sát trước đó, đạt 49%, sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thể hiện quan điểm về một "cuộc chia tay hoàn toàn và dứt khoát" với EU.Trong một tin liên quan, Bộ trưởng Brexit của Scotland cho biết Chính phủ Anh không thể bắt đầu tiến trình rời khỏi EU trước khi nhất trí với Scotland, sứ Wales và Bắc Ireland về hình thức bản văn kiện gửi EU nhằm kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon để khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề Brexit./.