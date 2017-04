Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/4, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, việc tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 8/6 thay vì đợi đến năm 2020 sẽ tránh được tình huống mà bà sẽ vừa phải đối mặt với thời điểm then chốt trong các cuộc đàm phám với Liên minh châu Âu (EU) vừa phải tổ chức một cuộc bầu cử trong nước diễn ra cùng thời điểm.Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Thủ tướng Anh nêu rõ: "Nếu nhìn vào thời gian biểu, theo đó tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2020, chúng ta sẽ ở vào phần quan trọng nhất của các cuộc đàm phán, thời điểm kết thúc các cuộc đàm phán, cũng như bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị tổng tuyển cử."Trước đó ngày 18/4, bà May đã bất ngờ kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn ở nước này vào ngày 8/6 tới. Thông báo của bà May được đưa ra trong bối cảnh Anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời EU./.