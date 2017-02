Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu tại London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc gặp với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu tại London.Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này.Một nội dung chính trong cuộc hội đàm tại số 10 phố Downing là thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước, trong bối cảnh London đang tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ thương mại bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) sau quyết định rời khỏi mái nhà chung này.Trước thềm cuộc gặp, một người phát ngôn của Thủ tướng May cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về một loạt các vấn đề quốc tế và an ninh, đặc biệt là tiến trình hòa bình Trung Đông.Bà May được cho là sẽ bày tỏ quan ngại đối với việc xây dựng các khu định cư của Israel đang "làm tổn hại đến niềm tin của các nước."Về phía mình, Thủ tướng Netanyahu sẽ đề cập tới việc trừng phạt Iran. Nhà lãnh đạo Israel hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho rằng các quốc gia "có trách nhiệm" khác nên có hành động tương tự.Hai bên dự kiến sẽ ra thông cáo chính thức sau cuộc hội đàm./.