Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chụp ảnh chung với các binh sỹ Australia đang đồn trú ở Afghanistan. (Nguồn: AAP)

Trong hai ngày 23-24/4, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã có chuyến thăm Iraq và Afghanistan, thảo luận vấn đề an ninh với các nhà lãnh đạo và gặp gỡ các binh sỹ Australia đang đồn trú tại hai nước này.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, thông báo ngày 25/4 của Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết tại thủ đô Baghdad của Iraq, Thủ tướng Turnbull đã hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi, trao đổi một số vấn đề an ninh và cam kết sẽ hỗ trợ thêm 110 triệu AUD để nước này ổn định tình hình và cứu trợ nhân đạo.Thủ tướng Turnbull cũng đã đến thăm Lực lượng Đặc biệt Australia tại Baghdad.Tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 24/4, Thủ tướng Turnbull đã có các cuộc làm việc với Tổng thống Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế John Nicholson.Thủ tướng Turnbull đã nhắc lại cam kết của Australia đối với mục tiêu chung đánh bại chủ nghĩa khủng bố và sẵn sàng làm việc cùng với các đồng minh Mỹ, NATO, Afghanistan để xây dựng các thể chế an ninh cho Afghanistan. Ông Turnbull cũng đã đến thăm binh sỹ Australia tại doanh trại Qargha gần Kabul.Australia hiện triển khai hơn 1.700 binh sỹ tại khu vực Trung Đông, trong đó khoảng 750 quân tham gia Chiến dịch Okra ở Iraq và Syria, và 270 quân tham gia Chiến dịch Highroad ở Afghanistan. Từ năm 2002 đến này, 42 binh sỹ Australia đã thiệt mạng tại 2 quốc gia này./.