Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 1/2, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đề cập đến những vấn đề chính phủ nước này cần tập trung ưu tiên trong năm 2017, trong đó có an ninh năng lượng, tự do thương mại, giảm thuế doanh nghiệp, chống chủ nghĩa bảo hộ kinh tế…Phát biểu trước Câu lạc bộ Báo chí quốc gia, Thủ tướng Turnbull cho biết việc bang Nam Australia thường xuyên thiếu điện vào năm ngoái là vấn đề đáng báo động cho toàn bộ đất nước.Trong khi cáo buộc Công đảng đối lập đặt các mục tiêu năng lượng tái tạo phi thực tế, ông Turnbull cho rằng chính phủ liên đảng Tự do-Quốc gia đang tiếp cận vấn đề này rõ ràng, thực tế và khách quan hơn.Ông Turnbull nhấn mạnh đã yêu cầu Tập đoàn Tài chính năng lượng sạch tìm kiếm một nguồn quỹ mới cho các dự án dự trữ năng lượng quy mô lớn nhằm tăng cường sự ổn định của mạng lưới điện quốc giaTheo Thủ tướng Turnbull, than sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong ngành năng lượng của Australia trong nhiều thập kỷ tới, bất chấp việc đóng cửa các nhà máy điện lớn như Hazelwood tại thung lũng Latrobe, bang Victoria.Ông Turnbull cho biết chính phủ đã đầu tư 590 triệu AUD (447 triệu USD) vào công nghệ than sạch từ năm 2009, mặc dù Australia không có một nhà máy điện hiệu suất cao, lượng khí thải thấp. Là nước xuất khẩu lớn, Australia sẽ cần nhiều năng lượng và sẽ tập trung phát triển công nghệ đốt than sạch để bảo đảm mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.Ông Turnbull khẳng định cam kết của chính phủ liên đảng đối với các nguyên tắc của Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), bất chấp việc Mỹ rút khỏi hiệp định này.Theo ông Turnbull, Australia sẽ phải ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh quyết liệt để xuất khẩu các dịch vụ như giáo dục, y tế, kỹ thuật, du lịch…, đồng thời tạo điều kiện hơn nữa cho nông nghiệp và các nhà sản xuất thâm nhập sâu vào thị trường toàn cầu./.