Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với đoàn Bộ trưởng của Tanzania. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 2/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn liên Bộ trưởng Cộng hòa Thống nhất Tanzania gồm Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư Charles J. Mwijage, Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Nghề cá Charles J. Tizeba đang thăm làm việc tại Việt Nam.Thủ tướng chúc mừng Tanzania trong thập kỷ qua luôn giữ được đà tăng trưởng kinh tế trung bình trên 6%; chúc Tanzania thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong "Tầm nhìn 2025" của mình với các dự án lớn như xây dựng cầu nối giữa Tanzania với Mozambique, mở rộng cảng Dar es Salaam, xây dựng mạng lưới điện nối Zambia với Kenya và trở thành trung tâm viễn thông ở khu vực Đông Phi.Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà Tanzania đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Tanzania, trong đó có Halotel (Liên doanh đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Tanzania), hiện giữ vị trí số một về hạ tầng viễn thông với hơn 5.500 trạm phát sóng, độ phủ sóng tới 95% diện tích.Thay mặt đoàn, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư Charles J. Mwijage cho biết, chuyến thăm này thể hiện tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong 5 thập kỷ qua. Mối quan hệ hợp tác song phương phát triển hết sức tích cực, thể hiện trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, giao lưu giữa các doanh nghiệp.Bộ trưởng đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam mở rộng hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Tanzania, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Phi trong hơn 1 thập kỷ qua nhờ những chính sách cải cách kinh tế mạnh mẽ. Bộ trưởng Charles J. Mwijage kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tới đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của Tanzania, cụ thể vào các lĩnh vực may mặc, da giày, rau quả, dầu thực vật, ximăng.Chúc mừng thành công trong phát triển kinh tế của Tanzania, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ có hình thức thông tin tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp về các khu chế xuất và đặc khu kinh tế của Tanzania để doanh nghiệp xem xét đầu tư trong các lĩnh vực chế biến nông sản, thuỷ hải sản, hàng điện tử, tiêu dùng, may mặc, giày dép...Trước mắt, Việt Nam sẵn sàng cung cấp hàng hóa với chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh cho Tanzania để đáp ứng nhu cầu của nước này.Thời gian tới, để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Tanzania tạo thuận lợi trong việc cấp giấy phép cho lao động Việt Nam tại Halotel, bảo đảm an ninh, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong các doanh nghiệp hai nước sẽ tích cực kết nối, tăng cường các hoạt động giao thương để sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra./.