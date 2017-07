Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. (Nguồn: GPM)

Ngày 31/7, Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7 đến ngày 3/8, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Thành phần chính thức Đoàn Thủ tướng Cộng hòa Mozambique gồm có: Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario; bà Nyeleti Brooke Mondlane, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác; bà Luisa Meque, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và an ninh lương thực; ông Gamiliel Munguambe, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam; ông Isaac Massamby, Vụ Phó Vụ châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác; bà Yolanda Gonçalves, Vụ trưởng Kế hoạch và hợp tác, Bộ Đất đai, Môi trường và Phát triển nông thôn; ông Joao de Deus Dos Santos – Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng; ông Arlinho Carlos, trợ lý Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác.Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario sinh ngày 26/10/1954 tại huyện Maxixe, tỉnh Inhambane, Cộng hòa Mozambique, có trình độ học vấn: Thạc sỹ Nông nghiệp, Đại học Wye, Vương quốc Anh; Cử nhân kinh tế, Đại học Eduardo Mondlane, Cộng hòa Mozambique.Quá trình công tác, năm 1987​-1994, ông Carlos Agostinho do Rosario là Chủ tịch tỉnh Zambezia; năm 1989​-2002, là Ủy viên Trung ương Đảng Phong trào Giải phóng Mozambique (FRELIMO). Năm 1994​-1999, ông là Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy sản. Năm 2002-2008, ông là Đại sứ nước Cộng hòa Mozambique tại Ấn Độ. Năm 2009-2015, ông là Đại sứ nước Cộng hòa Mozambique tại Indonesia kiêm nhiệm Đông Timo, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Từ tháng 1/2015 đến nay, ông Carlos Agostinho do Rosario là Thủ tướng Cộng hòa Mozambique.Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.