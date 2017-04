Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic ngày 27/4 đã đề nghị miễn nhiệm 3 bộ trưởng trong nội các, trong đó gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Năng lượng và Bảo vệ Môi trường do tranh cãi liên quan đến tương lai của Bộ trưởng Tài chính.Theo ông Andrej Plenkovic, đề nghị miễn nhiệm được đưa ra sau khi ba bộ trưởng thuộc đảng "Cây cầu" trong liên minh cầm quyền ủng đề xuất của phe đối lập tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Bộ trưởng Tài chính.Đáp lại, lãnh đạo đảng "Cây cầu" Bozo Petrov đã phản đối quyết định của Thủ tướng Plenkovic, đồng thời tuyên bố các bộ trưởng này sẽ tại vị cho đến khi bổ nhiệm được người thay thế.Ông Petrov cho rằng Thủ tướng muốn miễn nhiệm 3 bộ trưởng đang làm việc hết sức hiệu quả trên cương vị của mình trong khi muốn giữ lại Bộ trưởng Tài chính, người bị coi là mất tín nhiệm trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tài chính tại Croatia.Trước đó, phe đối lập do đảng Dân chủ Xã hội đứng đầu đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính từ chức.Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar - Kitarovic đã bổ nhiệm ông Andrej Plenkovic, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) theo đường lối trung hữu, làm Thủ tướng mới của nước này.Sau cuộc bầu cử ngày 11/9/2016, HDZ là chính đảng lớn nhất tại Quốc hội với 61/151 ghế.Đảng này đã đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với đảng "Cây cầu" theo đường lối cải cách tự do, kiểm soát 13 ghế Quốc hội.Cuộc bầu cử hồi tháng 9 năm ngoái là cuộc tổng tuyển cử thứ 2 chỉ trong 10 tháng tại Croatia và từng được kỳ vọng sẽ kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất ở quốc gia Balkan này kể từ sau khi Croatia gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2013./.