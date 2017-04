Lễ tiễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay, Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 27/4, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã về tới Sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp toàn bộ các chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24-25/4 và thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 26-27/4 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, chuyến thăm chính thức Campuchia và Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ còn là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017. Các chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia và quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.Chuyến thăm đã nâng cao kết quả hợp tác mọi mặt giữa Lào và Campuchia. Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi thẳng thắn và rất thực chất với các nhà lãnh đạo của bạn về tất cả các vấn đề, kể cả những vấn đề tồn tại lâu năm như vấn đề biên giới, vấn đề người Việt, vấn đề nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại với cả Lào và Campuchia.Tại Campuchia, lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã diễn ra trọng thị tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Pênh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân. Sau hội đàm với Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yết kiến Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; gặp xã giao Đại Tăng thống Tep Vong; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam.Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đánh dấu bước phát triển hai nước lên tầm cao mới ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như giáo dục-đào tạo, biên mậu, du lịch, viễn thông, hàng không, ngân hàng, dầu khí, cao su, nông nghiệp, năng lượng điện… phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 5 tỷ USD trong những năm tới.Sự kiện nổi bật trong chuyến thăm Campuchia lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là việc hai thủ tướng đã chủ trì lễ khánh thành cầu biên giới Long Bình (tỉnh An Giang)-Chrây Thom (tỉnh Kandal) với sự tham dự của hơn 13.000 người dân từ hai nước. Đây là một minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Cây cầu sẽ trở thành tuyến đường ngắn nhất nối Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tới biên giới Việt Nam, giúp cho người và phương tiện qua lại khu vực biên giới giảm được đáng kể thời gian so với việc sử dụng phà, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo ở những khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.Nhân dịp thăm Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài kỷ niệm hữu nghị Việt Nam-Campuchia.Tại Thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cũng đã nhận được sự đón tiếp trọng thị từ sân bay quốc tế Wattay đến lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại Văn phòng Chính phủ Lào. Không chỉ là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam với mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.Ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulit, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathoutu, Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan.Tại hội đàm, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đem tình cảm vô cùng thắm thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016; tiếp tục nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là về kết nối viễn thông, năng lượng và giao thông vận tải phù hợp với Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN thông qua việc tăng cường các dự án đầu tư mới và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay như dự án nâng cấp mạng viễn thông 4G của Viettel, Chính phủ điện tử, phát triển mạng lưới điện, trồng cao su, xây dựng dự án đường cao tốc Vientiane-Pạc Xan-Thanh Thủy - Hà Nội …Sự kiện thắm tình hữu nghị, đáng chú ý giữa nhân dân hai nước trong chuyến thăm là việc hai Thủ tướng Lào và Việt Nam cùng phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017. Tại hoạt động đầy ý nghĩa này, Thủ tướng Thongloun Sisoulith phát biểu khẳng định đây là dịp để tuyên bố với thế giới về tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào và gia đình; viếng và đặt vòng hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh; thăm khu lưu niệm và gặp gỡ gia đình cố Chủ tịch Suphanouvong; thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane – những nhà cách mạng tiền bối của nhân dân các bộ tộc Lào anh em.Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý, thành công quan trọng trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thể hiện một cách rõ nét qua 13 văn bản hợp tác được ký kết trải dài trên rất nhiều các lĩnh vực từ giao thông vận tải đến thương mại, giáo dục đào tạo, lao động, năng lượng, nông nghiệp, thủy sản; sự hợp tác giữa địa phương với địa phương Việt Nam-Lào; Việt Nam-Campuchia. Cùng với đó, 2017 cũng là năm Đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Lào; Việt Nam-Campuchia; đồng thời cũng đúng dịp Tết truyền thống của Campuchia và Lào vừa kết thúc. Những hoạt động thăm hỏi chân thành, tràn đầy tình anh em láng giềng gắn bó máu thịt đã làm cho bạn rất cảm động.Nhân dịp thăm chính thức Lào và Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thăm và nói chuyện cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hai nước./.