Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 31/7 nói rằng Trung Quốc nên tận dụng các công nghệ thông tin đang phổ biến, trong đó có điện toán đám mây và Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT), để hỗ trợ phát triển nền kinh tế số.Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng nền kinh tế số có tiềm năng to lớn, với sự phát triển nhanh chóng các hình thức thanh toán di động và lĩnh vực thương mại điện tử. Ông Lý Khắc Cường hy vọng công nghệ thông tin sẽ tạo ra nhiều lĩnh vực và mô hình kinh doanh mới cho nền kinh tế.Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc nên hỗ trợ cho các ngành dịch vụ đang phát triển, trong đó có vận tải thông minh và giáo dục từ xa, nhằm cải thiện các dịch vụ công cộng. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở cửa hơn nữa ngành viễn thông, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới và an ninh mạng.Là một yếu tố chính thức đẩy tăng trưởng, nền kinh tế số của Trung Quốc năm 2016 đã tăng trưởng 18,9% so với năm 2015, lên 22.600 tỷ NDT (3.400 tỷ USD).Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, các doanh nghiệp nên thiết lập các nền tảng Internet mở để phân phối nguồn lực tốt hơn, kết hợp cung với cầu, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển có tổ chức, và xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp mới.Ông Lý Khắc Cường cũng kêu gọi duy trì những nỗ lực nhằm cung cấp các dịch vụ Internet nhanh hơn với giá phải chăng hơn, qua đó góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và giảm các chi phí xã hội./.