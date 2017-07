Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại một diễn đàn bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 tại Manila ngày 28/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia từ ngày 11-13/7, sáng 13/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chào xã giao Thủ tướng Najib Razak​.Tại buổi tiếp, hai bên chia sẻ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam​-Malaysia đang phát triển tốt đẹp và nhất trí gia tăng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực then chốt như hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại-đầu tư, tư pháp, lao động và hợp tác biển.Thủ tướng Najib Razak khẳng định ủng hộ quan hệ hợp tác hai nước phát triển trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; bày tỏ phấn khởi sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.Hai bên nhất trí tích cực phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2018.Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xúc tiến trao đổi với phía Việt Nam về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác nghề cá, Thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và cơ quan chấp pháp biển Malaysia, thiết lập đường dây nóng và tuần tra chung giữa hải quân hai nước; đồng thời tiếp tục phối hợp trao trả ngư dân, tàu thuyền Việt Nam bị bắt giữ.Hai bên cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác dầu khí, năng lượng tái tạo, thương mại gạo.Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông thuỷ sản sang Malaysia và tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sang Malaysia làm việc theo thoả thuận hợp tác lao động giữa hai nước.Thủ tướng Najib Razak cam kết bảo đảm công bằng trong điều tra, xét xử công dân Đoàn Thị Hương bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến công dân Triều Tiên tử vong và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Malaysia.Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Najib Razak và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã trao đổi về hợp tác ASEAN, cho rằng ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác nội khối để đảm bảo đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông.Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng CIMB. /.