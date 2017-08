Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 3/8, Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thăm làm việc tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam; thăm Trụ sở Tập đoàn Viettel. Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mozambique đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Nhân dịp này, Thủ tướng Mozambique đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trong bầu không khí thân tình và hữu nghị, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique đang phát triển tốt đẹp trong đó có hợp tác song phương sâu sắc trên một số lĩnh vực. Hai bên nhất trí duy trì truyền thống trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.Về thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển, phía Mozambique mong muốn Tập đoàn Viettel mở rộng kinh doanh và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như thương mại, dầu khí, vận tải biển, chế biến nông sản, thủy sản nhằm sớm đạt được các mục tiêu thương mại-đầu tư mà Lãnh đạo hai nước đã đề ra. Hai bên phấn đấu đưa Mozambique trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi Nam Sahara và Việt Nam trở thành cầu nối của Mozambique với khu vực Đông Nam Á.Cũng trong chuyến thăm, Việt Nam nhất trí sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực mà Mozambique có nhu cầu như phòng chống thiên tai, dự báo thời tiết, ứng phó biển đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, trao đổi chuyên gia và an ninh-quốc phòng. Việt Nam đề nghị Mozambique sớm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở kho ngoại quan, phát triển kênh phân phối cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique./.