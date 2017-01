Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với các đại biểu. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam - Đinh Dậu 2017, tối 23/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì Tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao.Cùng dự có các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Việt Nam; Đại sứ nước Cộng hòa Venezuela Jorge Rondon Uzcategui, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cùng đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam.Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết​ năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020.Vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai nặng nề, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra; giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, tăng trưởng GDP đạt 6,21%, cao gấp đôi so với trung bình 3% của thế giới; lạm phát được kiểm soát dưới 5%; tổng kim ngạch xuất khẩu là 176 tỷ USD, tăng gần 9%; đạt nhiều tiến bộ về bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm, tạo thêm việc làm cho 1,6 triệu người.Với quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.Theo đó, niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nâng lên, hơn 110 nghìn doanh nghiệp được thành lập với tổng vốn đăng ký gần 900 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.Vốn FDI giải ngân thực tế đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% và vốn đăng ký mới đạt 24 tỷ USD.Trong năm qua, đất nước, con người Việt Nam đã là sự lựa chọn đến thăm của hơn 10 triệu du khách, bạn bè quốc tế. Việt Nam đã vinh dự đón 24 Nguyên thủ, Lãnh đạo cấp cao các nước và nhiều lãnh đạo của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển.Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có 16 chuyến thăm đối ngoại, tham dự các diễn đàn quốc tế quan trọng.Bên cạnh đó, nhiều Hội nghị cấp cao khu vực đều được tổ chức thành công tại Việt Nam.Qua các chuyến thăm, làm việc đó và rất nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập, giao lưu của người dân, tình cảm với bạn bè quốc tế của Việt Nam càng thêm bền chặt, lòng tin thêm sâu sắc và hợp tác ngày càng rộng mở, hiệu quả hơn.Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quốc gia bạn bè, đối tác, các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt thời gian qua.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF-2017 đã dự báo không khí chung của năm 2017 là sự lạc quan của quá trình phục hồi toàn cầu, những cơ hội phát triển to lớn của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhưng cũng đan xen sự lo âu về chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên, rủi ro về kinh tế, tài chính; khủng bố quốc tế, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu...“Bối cảnh đó, đòi hỏi tất cả chúng ta, các quốc gia dù lớn hay nhỏ, cần chung tay hành động gìn giữ hòa bình, ổn định, cùng chia sẻ lợi ích trong hợp tác, hội nhập trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế,” Thủ tướng khẳng định.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ năm 2017 là năm ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập. Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên chung sức, đồng lòng xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, phát triển năng động, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang hình thành.“Là nước chủ nhà Năm APEC-2017, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” và sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên để nâng hợp tác APEC lên một tầm cao mới.Chúng tôi chào đón tất cả các bạn đến với Việt Nam trong năm APEC-2017, cùng thúc đẩy hội nhập, liên kết kinh tế khu vực vì hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.Tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Cộng hòa Venezuela Jorge Rondon Uzcategui thay mặt Đoàn Ngoại giao bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam đã mời các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự buổi chiêu đãi ý nghĩa này; nhấn mạnh đây là dịp để ôn cố tri tân, xét lại việc cũ để hướng tới việc mới và chia sẻ sự tinh khiết và bình yên của năm mới.Theo Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui, trong suốt năm 2016, Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và củng cố nền tảng chính trị như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.Đây là một năm có nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế; GDP đạt 6,21%.Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam một lần nữa cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Việt Nam là quốc gia hành động có trách nhiệm, vì hòa bình hữu nghị, hội nhập và hợp tác kinh tế.Thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui gửi tới nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt vì tất cả những thành tựu này; tin tưởng trong năm Đinh Dậu 2017, Chính phủ Việt Nam tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra.Đoàn Ngoại giao mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc củng cố chính sách ngoại giao hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương.Nhân dịp năm mới Đinh Dậu, thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chúc tốt đẹp, thân ái nhất.Trong không khí “​Xuân hồng” thắm tình hữu nghị, ấm cúng như trong một gia đình thân thiết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân và các vị khách quốc tế và các quan khách tại buổi tiệc đã cùng nâng cốc chúc hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng; chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển./.