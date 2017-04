Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 8 giờ 30 sáng 25/4, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Cung Hòa bình ở Thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân.Lễ đón được tổ chức hết sức trọng thị với sự chào đón của hàng trăm học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Phnom Penh phía ngoài Cung Hòa Bình với cờ hoa vẫy chào.Khi đoàn xe tiến vào Cung Hòa Bình, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân trân trọng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sảnh chính; trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân bước lên Đài danh dự.Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã cùng bắt tay đoàn viên chính thức của hai nước và các đại sứ, đại biện, trưởng các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Phnom Penh được mời tham dự lễ đón.Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và quan chức cao cấp Việt Nam.Về phía Campuchia có Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn; Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Var Kimhong; Bộ trưởng Du lịch Thong Khon; Bộ trưởng Giao thông Công chính Sul Chanthol; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong và một số quan chức cao cấp Campuchia.Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia.Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đánh dấu bước phát triển hai nước lên tầm cao mới ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp vì sự phồn vinh của mỗi nước.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Campuchia và chúc mừng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và nhân dân Campuchia đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành chúc nhân dân Campuchia anh em tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua và đánh giá cao sự đóng góp các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia.Thủ tướng Hun Sen đặc biệt khen ngợi Tập đoàn Viễn thông Viettel, Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp khác của Việt Nam đã không chỉ đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng thuế cho Chính phủ Campuchia (trong đó tổng số tiền thuế Metfone-Viettel đã đóng cho Chính phủ Campuchia lên đến 400 triệu USD trong 10 năm qua) mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống, chăm lo an sinh xã hội cả vật chất và tinh thần cho người dân Campuchia, đặc biệt là người dân nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa.Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh hai bên cần chú trọng thúc đẩy hơn nữa hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương để các cơ chế này thực sự đóng góp vào sự phát triển trong quan hệ hai nước.Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục khuyến khích các hoạt động thương mại, dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước hiện đang hợp tác rất hiệu quả trên tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện.Hai bên nhất trí chỉ đạo Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền hai nước thúc đẩy đàm phán, tìm giải pháp đối với các đoạn biên giới còn tồn đọng và hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp các chuyến thăm viếng lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại-đầu tư, ngân hàng, năng lượng điện, khai khoáng, dầu khí, trồng cây công nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông, giáo dục đào tạo…Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia và phá hoại quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, buôn bán người... và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.Hai bên cũng trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng và các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phía Campuchia đã tạo điều kiện cho bà con Việt kiều được ổn định làm ăn, sinh sống tại Campuchia thời gian qua và đề nghị phía Campuchia có các biện pháp phù hợp, đặc biệt là nhanh chóng hoàn tất việc cấp các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp lý cho bà con người Việt tại Campuchia; sớm công nhận quốc tịch Campuchia; cấp giấy khai sinh cho các cháu nhỏ để được theo học tại các trường học của Campuchia; và công nhận các trường học do các hội người Campuchia gốc Việt đang quản lý thuộc hệ thống đào tạo của Campuchia.Đáp lại đề nghị này, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam được đối xử bình đẳng như những ngoại kiều khác sinh sống tại Campuchia.Cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí láng giềng hữu nghị, chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau. Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về tất cả các nội dung nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.Ngay sau cuộc Hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến Lễ ký 4 văn kiện hợp tác gồm Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Campuchia về việc xúc tiến nghiên cứu việc xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và Phnom Penh-Ba Vet; Bản Ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Cải tạo thanh niên Campuchia về dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ cai nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng dành cho người nghiện ma tuý tại tỉnh Preah Sihanouk; Công thư trao đổi về Gia hạn thêm ba năm Bản Ghi nhớ hợp tác ngư nghiệp giữa Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia; Bản Ghi nhớ về hỗ trợ xây dựng Đại lộ hữu nghị Phnom Penh-Hà Nội giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Phnom Penh.Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã đến Đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài kỷ niệm hữu nghị Việt Nam-Campuchia./.