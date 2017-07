Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (83 tuổi, thương binh hạng 3/4). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 20/7, sau khi tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre – một trong 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được hợp thành bởi ba cù lao là: lao Bảo, lao Minh và An Hóa với thế mạnh chính là kinh tế vườn và kinh tế biển.Bến Tre được mệnh danh là “xứ sở Dừa” Việt Nam, với diện tích tới 70.000ha, sản lượng 600 triệu quả. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào đa dạng cho ngành công nghiệp chế biến và sản xuất các sản phẩm từ dừa. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa của tỉnh đạt khoảng 200 triệu USD/năm. Bến Tre là vùng cây ăn quả lớn với các loại cây nổi tiếng như bưởi da xanh, ca cao. Tỉnh có 33 làng nghề sản xuất giống hoa kiểng.Với lợi thế khí hậu thuận lợi, hình thành vùng miệt vườn rộng lớn, sông ngòi chằng chịt, cây trái bốn mùa, là lợi thế lớn phát triển du lịch ở Bến Tre, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tỉnh có bờ biển dài với 65km, thuận lợi phát triển kinh tế biển cả nuôi trồng vá đánh bắt thủy sản và các dịch vụ hậu cần nghề, dịch vụ vận tải biển.Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, thời gian qua, kết quả phát triển kinh tế-xã hội về mọi mặt của Bến Tre là khá tốt, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Đối với nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2017, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre tập trung rà soát các mặt công tác, đề ra các giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội mà Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao từ đầu năm.Mặc dù đánh giá Bến Tre đã đi đúng hướng trong phát triển cả trong quy cách quản lý kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, làm tốt công tác chăm sóc người có công song Thủ tướng đã chỉ rõ một số thách thức mà địa phương phải đối mặt như quy mô nền kinh tế còn nhỏ, nguy cơ biến đổi khí hậu diễn ra nghiêm trọng; vẫn còn những bất cập trong quản lý tài nguyên cần hoàn thiện...Lưu ý Bến Tre về nhiệm vụ hàng đầu là ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh xây dựng chương trình công tác, đường hướng phát triển kinh tế hiệu quả, khoa học sao cho thích nghi với tiến trình biến đổi khí hậu theo phương châm “biến nguy cơ thành thời cơ” để phát triển. Mục tiêu của nhiệm vụ này là phải hướng tới xây dựng một cơ cấu kinh tế trong thời kỳ mới hiệu quả hơn, phù hợp hơn; cùng với đó là phối hợp cùng các nguồn lực từ trung ương ứng phó có hiệu quả, bền vững, lâu dài với thực trạng biến đổi khí hậu trên địa bàn.Cơ bản tán thành các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội mà lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre đã đề ra, Thủ tướng gợi ý tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đôi với đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước ngọt; phát triển kinh tế biển theo hướng tăng cường các hoạt động dịch vụ hậu cần; áp dụng nhiều hơn nữa các mô hình hợp tác xã kiểu mới; chú trọng kêu gọi đầu tư thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh.Bến Tre phải chủ động xây dựng nguồn lao động qua đào tạo, lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; nghiên cứu phương hướng xây dựng trở thành trung tâm công nghiệp phục vụ nông nghiệp của vùng, trung tâm logistic phục vụ sản xuất nông nghiệp của vùng. Đặc biệt, tỉnh phải chú ý huy động nguồn lực hiệu quả để thúc đẩy mạnh các sản phẩm du lịch như cây dừa, tôm thâm canh công nghệ cao. Tỉnh cần làm tốt công tác xử lý môi trường để phát triển nuôi tôm dài hạn, muốn vậy phải quy hoạch tốt nguồn nước. Đi cùng với đó là tăng cường kinh doanh du lịch dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; hỗ trợ ngành nghề chế biến trái cây, thủy sản rõ nét hơn sao cho dừa và thủy sản hướng đến thị trường quốc tế.Thủ tướng căn dặn tỉnh tiếp tục đảm bảo tốt an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội; quản lý tốt người nghiện hiện vẫn đang còn ở mức cao ở địa phương. Ngoài ra, phải đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất kinh doanh dịch vụ để thu hút đầu tư.Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương dồn nguồn lực hỗ trợ Bến Tre trong tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế-xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, tỉnh phải đảm bảo sử dụng tiền vốn Nhà nước kể cả vốn ODA một cách hiệu quả, phù hợp nhất; tránh thất thoát, lãng phí.Tại buổi làm việc, Thủ tướng tán thành về mặt chủ trương đề xuất của tỉnh về việc thành lập Trung tâm hành chính công và cho biết Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về cơ chế liên thông một cửa để hướng dẫn việc này trên nguyên tắc không làm biến động về biên chế nhưng vẫn đạt yêu cầu, hiệu quả đề ra.Nhân dịp về thăm quê hương Đồng Khởi Anh hùng đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao của các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (83 tuổi, thương binh hạng 3/4 , tham gia hoạt động kháng chiến, bị địch bắt, tù đày), ông Trần Văn Vũ ( thương binh 1/4, 68 tuổi), cùng trú tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Trong đó, gia đình mẹ Nguyễn Thị Ba có ba thế hệ được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng,/.