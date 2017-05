Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 8/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại New Zealand​ Todd McClay​ đang thăm làm việc tại Việt Nam.Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Todd McClay trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp.Thủ tướng hy vọng, chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại song phương Việt Nam​-New Zealand trong thời gian tới.Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để thúc đẩy các lợi ích chung trong APEC và các liên kết kinh tế đa phương khác, góp phần để Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC (tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20 đến 21​/5) và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan đạt nhiều kết quả tốt đẹp.Thủ tướng mong muốn thời gian tới, kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh hơn nữa. Đặc biệt là hoạt động đầu tư, nhất là sẽ có ngày càng nhiều nhà đầu tư New Zealand đến Việt Nam làm ăn.Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao quan điểm của New Zealand đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên ​hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) trong giải quyết vấn đề Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, sinh viên; mong muốn New Zealand tiếp tục sự giúp đỡ này trong thời gian tới.Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay phấn khởi nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Bộ trưởng cũng chuyển lời chào và chúc Năm APEC 2017 của Việt Nam thành công tốt đẹp từ Thủ tướng New Zealand tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Ông cho rằng, quan hệ thương mại song phương Việt Nam​-New Zealand phát triển tốt đẹp, mang tính bổ trợ cho nhau; đồng thời hy vọng mối quan hệ này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì hai nước có nhiều tiềm năng để xúc tiến các hoạt động hợp tác.Bộ trưởng Todd McClay cũng bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ đạt mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương.Để đạt được mốc phát triển này, hai Bộ Thương mại New Zealand và Bộ Công Thương Việt Nam cần tiếp tục bàn bạc, thống nhất để đưa ra những biện pháp thiết thực, hiệu quả.Bộ trưởng Todd McClay khẳng định, là người bạn thân thiết của Việt Nam, New Zealand mong muốn đóng góp vào thành công Năm APEC Việt Nam 2017./.