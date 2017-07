Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Chiều 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh.Hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang thăm Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng và vinh dự sang Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm và trao Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng Nhất những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tặng Huân chương Vàng Quốc gia Lào.Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh cho rằng kết quả hợp tác Việt-Lào chủ yếu phụ thuộc vào sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác. Trong thời gian qua, Lào đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Việt Nam, qua đó, đạt nhiều thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mình.Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả của Việt Nam, trong đó có việc Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng trụ sở Quốc hội. Đây được xem là món quà hết sức ý nghĩa đối với Lào.Nhấn mạnh tình cảm anh em thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam đã đạt được với vị thế, uy tín ngày càng nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế mà tiêu biểu là việc Tổng thống Mỹ mời Thủ tướng Việt Nam sang thăm. Cho rằng những thành tựu của Việt Nam là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để Lào coi đây là cơ sở trong quá trình phát triển của mình.Trân trọng cảm ơn tình cảm mà Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc Việt Nam hỗ trợ Lào xây trụ sở Quốc hội là công trình quan trọng, là một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Việt Nam sẽ phối hợp thật tốt với phía Lào trong việc xây dựng công trình này.Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước gìn giữ mối quan hệ Việt-Lào; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong xây dựng và phát triển đất nước.Cho rằng cả Việt Nam và Lào đều có chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội trong thời gian qua nhưng vẫn còn là những nước nghèo, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật, cải cách hành chính để giải phóng sức sản xuất và có bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế. Hai bên sẽ tiếp tục học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển này./.