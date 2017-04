Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 25/4, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới chào và chúc mừng Năm mới Đại Tăng thống, còn gọi là Vua sư Samdech Tep Vong.Đại Tăng thống Tep Vong bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tới thăm vào đúng dịp đầu Năm Mới của nhân dân Campuchia.Đại Tăng thống cũng cảm ơn Thủ tướng và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Campuchia xây dựng nhiều công trình quan trọng, trong đó có câymà hai Thủ tướng dự lễ khánh thành sáng qua.Đại Tăng thống cho rằng đây là sự giúp đỡ quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, sau khi Việt Nam giúp Campuchia xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy ở Thủ đô Phnom Penh-một cơ sở y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Campuchia.Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra; Chủ tịch Hội dẫn đầu tới chào.Vui mừng gặp lại Phó Thủ tướng Men Sam An tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bà Men Sam An là người đặc biệt gắn bó với đất nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những thành tựu to lớn trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày nay có sự đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam.Nhấn mạnh đến mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, Thủ tướng cho rằng cùng với hoạt động hợp tác của các bộ, ban ngành, địa phương, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến, kết nối hợp tác giữa nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn của bà Men Sam An và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam góp phần gìn giữ, vun đắp và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vui mừng thông báo với bà Men Sam An và các thành viên Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hai bên cùng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước thời gian qua trên tất cả các phương diện kinh tế-xã hội.Hai bên thống nhất nhiều biện pháp nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Đặc biệt, hai bên cũng nhất trí sẽ giao các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt việc tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trong đó có vai trò của Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.Về phần mình, thay mặt Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, bà Men Sam An nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức Campuchia.Bà Men Sam An cho rằng chuyến thăm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, nhất là việc hai Thủ tướng hai nước cùng dự lễ khánh thành cầu Long Bình-Chrây Thom-cây cầu biên giới nối tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia. Hai bên cũng đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.Bày tỏ vui mừng vì kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà lãnh đạo Vương quốc Campuchia, bà Men Sam An cho biết thời gian qua, Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.Hiện hai bên đang tích cực duy trì các cuộc làm việc liên quan đến việc tổ chức các sự kiện chào mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.Bà Men Sam An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm Chính phủ hai nước để hai Hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia./.