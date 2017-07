Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chấp thuận đề nghị của phe đối lập, yêu cầu ông trình diện tại một phiên họp đặc biệt của Ủy ban ngân sách Hạ viện về các cáo buộc ông thiên vị.Quyết định trên được Thủ tướng Abe đưa ra bất chấp việc trước đó đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông phản đối. Thủ tướng Abe khẳng định ông "sẵn sàng xuất hiện tại Hạ viện và làm rõ về sự việc." Theo kế hoạch, phiên họp kín nói trên sẽ diễn ra sớm nhất vào tuần tới.Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề hạ viện của đảng LDP, ông Wataru Takeshita nhấn mạnh rằng LDP sẽ chỉ đồng ý tổ chức phiên họp ủy ban ngân sách khi các nghị sỹ đảng cầm quyền có nhiều thời gian trình bày hơn các nghị sỹ đối lập.Ngày 10/7, các nghị sỹ đã tổ chức các phiên họp để thảo luận các cáo buộc ông Abe thiên vị, tuy nhiên khi đó Thủ tướng Abe đang công du châu Âu. Vì vậy, đảng Dân chủ (DP) đối lập đề nghị tiến hành một phiên họp khác ở cấp ủy ban về việc này với sự hiện diện của Thủ tướng. Đề nghị nói trên do Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề hạ viện của đảng DP Kazunori Yamanoi đưa ra.Trong phiên thảo luận ngày 10/7, cựu Thứ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Kihei Maekawa tái khẳng định Văn phòng thủ tướng can thiệp vào quá trình phê chuẩn kế hoạch xây dựng một trường thú y, do Viện Giáo dục Kake quản lý, tại một đặc khu kinh tế đã được chính phủ quy hoạch. Chủ tịch Viện trên, ông Kotaro Kake là bạn thân của Thủ tướng.Tuy nhiên, ông Maekawa không đưa ra bằng chứng mới nào liên quan. Các quan chức chính phủ, trong đó có Phó Chánh Văn phòng Nội các Koichi Hagiuda, bác bỏ cáo buộc của ông Maekawa.Thủ tướng Abe bị công kích về những nghi ngờ ông sử dụng sự ảnh hưởng của mình để đảm bảo việc phê chuẩn xây dựng trường thú y đầu tiên của Nhật Bản trong 50 năm qua tại Imabari, tỉnh Ehime (miền Tây). Các nghi ngờ như vậy đã lớn dần kể từ khi nhiều tài liệu được tiết lộ cho thấy giới chức Văn phòng Nội các - cơ quan phụ trách giám sát các đặc khu kinh tế - đã gây sức ép với Bộ Giáo dục về kế hoạch xây dựng trên.Vụ bê bối đã làm giảm uy tín Nội các của Thủ tướng Abe cũng như góp phần vào thất bại của đảng LDP trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tokyo tháng 7 này. Quốc hội Nhật Bản nghỉ họp từ ngày 18/6./.