Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời báo giới tại thủ đô Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã can thiệp giúp một người bạn thành lập một khoa mới trong trường đại học.Trả lời điều trần tại một phiên họp bất thường của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Abe khẳng định không nhận được đề nghị nào từ người bạn về việc giúp mở khoa đào tạo mới tại trường đại học và cũng không chỉ thị các quan chức chính phủ tạo thuận lợi cho việc này.Thủ tướng Abe đối mặt với cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động tới tiến trình phê chuẩn thảnh lập khoa thú y tại một trường đại học tư nhân thuộc quản lý của Viện Giáo dục Kake, do người bạn lâu năm của Thủ tướng Abe là ông Kotaro Kake đứng đầu, tại một đặc khu kinh tế ở Imabari, tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản.Trước đó, trong vòng 50 năm chưa có một trường đại học nào ở Nhật Bản được cấp phép thành lập khoa thú y do tình trạng dư thừa bác sỹ thú y ở nước này.Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ban đầu từ chối yêu cầu của phe đối lập đòi thủ tướng Abe điều trần trước Quốc hội, nhưng Thủ tướng đã đồng ý trả lời mọi câu hỏi của các nghị sĩ về vấn đề này.Phiên điều trần kín ngày 24/7 được tiến hành vào thời điểm Quốc hội Nhật Bản hiện đang nghỉ họp sau phiên họp thường kỳ kết thúc ngày 18/6 vừa qua. Dự kiến Thượng viện sẽ tổ chức một phiên điều trần tương vụ về việc này vào ngày 25/7.Cáo buộc trên được cho là làm giảm uy tín Nội các của Thủ tướng Abe, và là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của đảng LDP trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tokyo vừa qua./.