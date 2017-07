Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Long Đất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Ngọ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), sáng 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, nói chuyện và tặng quà tập thể Ban Giám đốc, y bác sỹ, điều dưỡng viên và các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất chính thức thành lập từ năm 1977 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý với nhiệm vụ là tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh nặng, thương bệnh binh tâm thần nặng mãn tính, điều dưỡng luân phiên cho người có công các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên đón nhận các đoàn thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng của các tỉnh, thành về điều dưỡng có thời hạn.Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm đã nuôi dưỡng và điều trị trên 500 lượt thương binh nặng. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị 38 thương bệnh binh, trong đó có 18 thương bệnh binh bị tâm thần phân liệt, 20 thương bệnh binh tổng hợp của liệt, lao, đa vết thương.Ngoài việc nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho các đối tượng trên, mỗi năm Trung tâm được giao tổ chức điều dưỡng luân phiên từ 2.500-2.700 lượt người có công của các tỉnh, thành phía Nam, đồng thời hỗ trợ điều trị cho 22 thương bệnh binh nặng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã về an dưỡng tại gia đình.Trao các phần quà, thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ quản lý, bác sỹ, y tá, điều dưỡng viên và đặc biệt là các thương, bệnh binh đang làm việc, điều trị tại Trung tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” và hy vọng các thương, bệnh binh điều trị hiệu quả bệnh tật, tiếp tục đóng góp cho xã hội và xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.Đánh giá cao sự quan tâm thường xuyên, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với Trung tâm và các trường hợp đang điều trị tại đây, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương và Trung tâm tiếp tục quan tâm giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho thương, bệnh binh.Thủ tướng cho biết trong bối cảnh đất nước còn rất nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn quyết định đầu tư xây mới Trung tâm khang trang, hiện đại hơn nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác chăm sóc, điều trị; thể hiện sự quan tâm, tri ân công lao của Đảng, Nhà nước đối với với thương, bệnh binh và người có công.Vui mừng nhận thấy đời sống của các thương binh đã có nhiều cải thiện. Nhiều người trong số đó đã trở về cuộc sống riêng với gia đình sau khi được chăm sóc, phục hồi sức khỏe tại Trung tâm. Những người này, sau khi trở về địa phương cũng được tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, quan tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.Tri ân công lao của các thương, bệnh binh tại Trung tâm, những người đã cống hiến, hy sinh một phần thân thể cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn coi chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc người có công là một nhiệm vụ căn bản, quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.Ghi nhận và biểu dương Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai và đề xuất Nhà nước nhiều công việc, giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người có công, Thủ tướng chỉ đạo Bộ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng thương binh, gia đình Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.Thông tin đến các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay, Đảng, Nhà nước quyết định triển khai rộng rãi, chu đáo mọi hình thức quan tâm, chăm lo đến thương binh, thân nhân, gia đình Liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn cả nước, qua đó hiện sự biết ơn, tri ân công lao của các Anh hùng, thương binh Liệt sỹ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Theo đó, tất cả thương binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước đều được quan tâm, chăm lo dịp này, nhất là trong việc hỗ trợ, ưu tiên giải quyết những vấn đề về quyền lợi, việc làm. Tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ trong phạm vi cả nước đều sẽ được dâng hoa, dâng hương một cách chu đáo, trách nhiệm, để tưởng nhớ công lao những người đã khuất, hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.“Để có được sự nghiệp cách mạng ngày hôm nay, chúng ta không thể quên những đóng góp to lớn, trực tiếp, gian khổ mà các đồng chí đã cống hiến cho Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn của các đồng chí,” Thủ tướng nêu rõ.Thủ tướng cũng cho biết chính sách chăm sóc người có công phải hướng đến mục tiêu sao cho gia đình người có công phải có mức sống bằng hoặc tốt hơn người dân ở địa phương. Cùng với đó là không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực này, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho đối tượng người có công, gia đình thương binh, Liệt sỹ; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn tất thủ tục công nhận khen thưởng đối với những các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục liên quan; mở rộng quy mô công tác quy tập mộ Liệt sỹ, đặc biệt tại các chiến trường thực hiện nghĩa vụ quốc tế để đưa các Liệt sỹ về yên nghỉ tại quê hương.Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, tiếp tục gương mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Thủ tướng mong tập thể cán bộ quản lý, đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng viên của Trung tâm không ngừng phấn đấu phát huy thành tích đạt được, nỗ lực hết sức mình trong công tác chăm sóc, điều trị các thương, bệnh binh, tiếp tục khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn – truyền thống tốt đẹp của dân tộc.Cũng nhân dịp này, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Ngọ, 95 tuổi và cựu chiến binh Phạm Văn Đực, thương binh Hạng 1/4, Huân chương Kháng chiến Hạng Ba, gia đình có người thân là Liệt sỹ, cùng trú tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.