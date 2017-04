Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch tập đoàn Sunwah H​ong Kong Jonathan Choi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tối 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tiến sỹ Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hong Kong, Trung Quốc).Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những kết quả kinh doanh tốt đẹp của Tập đoàn Sunwah tại Việt Nam; đánh giá cao những nỗ lực của ông Jonathan Choi đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc).Thông báo những nét tích cực về kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng cho biết gần đây, Chính phủ đang chuyển hướng vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao.Do đó, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn, Quỹ VinaCapital đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa trên những lĩnh vực này. Cho biết năm 2016, kim ngạch thương mại Việt Nam-Hong Kong đạt 7,5 tỷ USD, quý 1/2017, con số này là 2 tỷ USD, Thủ tướng mong muốn ông Jonathan Choi nỗ lực đóng góp để kim ngạch thương mại song phương năm nay đạt 8 tỷ USD. Hai bên phối hợp để lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư phát triển tốt đẹp.Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Sunwah đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn và cá nhân ông Jonathan Choi tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam mà Sunwah có thế mạnh.Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế thị trường mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, trong đó có Sunwah làm ăn thành công tại Việt Nam.Thủ tướng tin tưởng không chỉ là lĩnh vực kinh tế, ông Jonathan Choi sẽ hợp tác mạnh mẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Quỹ VinaCapital phát triển mạnh mẽ, đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn nữa; mong các dự án của Sunwah thành công tại Việt Nam.Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Sunwah tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.Thủ tướng bày tỏ hy vọng ông hỗ trợ trung tâm văn hóa cho sinh viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.Ông Jonathan Choi cho biết Hong Kong là nền kinh tế tự do và phát triển, do đó, Sunwah có quan hệ sâu rộng, có thể giúp Việt Nam kết nối, phát triển. Với tư cách là Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc-Hong Kong, cũng là Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam, ông Jonathan Choi mong muốn gắn bó với Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình, qua đó giúp đỡ nhiều đối tác khác làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.Ông Jonathan Choi cho biết Sunwah đang triển khai nhiều dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Chính phủ Việt Nam đang cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước, do đó Sunwah quan tâm đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng này; mong muốn được đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng sẵn có, bảo đảm đem lại hiệu quả, lợi ích cho cả hai phía. Trong 47 năm qua, Sunwah đã đầu tư khoảng 7 tỷ USD tại Việt Nam và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam; mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ.Ông Jonathan Choi nêu rõ Sunwah cũng quan tâm, hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục; hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam một số dự án; hy vọng sẽ đóng góp vào công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam. Sunwah có niềm tin chắc chắc, Tập đoàn sẽ làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam./.