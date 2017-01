Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú kiêm Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 23/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú mới, Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, đến trình Thư Ủy nhiệm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng ông Kamal Malhotra đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh, phát triển trong khu vực và trên thế giới.Thủ tướng cho rằng giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, nhất là trong bối cảnh năm 2017 đánh dấu 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.Việt Nam mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, hỗ trợ các nước thực hiện tốt các chương trình hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân trong đó có việc triển khai thành công Chương trình Nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc ông Kamal Malhotra có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.Về phần mình, ông Kamal Malhotra bày tỏ niềm vinh dự của bản thân được cử đến công tác tại Việt Nam.Ông khẳng định Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại Liên hợp quốc và trên trường quốc tế.Ông chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội sau hơn 30 năm Đổi mới. Việt Nam cũng là một trong những nước đi đầu trong việc hoàn thành trước hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.Đồng thời, ông Kamal Malhotra hoan nghênh sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào các hoạt động của Liên hợp quốc như tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đóng góp vào các vấn đề phát triển, cũng như tích cực tham gia các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc, như Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế và Xã hội.Ông Kamal Malhotra khẳng định, trên cương vị Điều phối viên thường trú và Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông sẽ tích cực đóng góp và phối hợp tốt với các cơ quan Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc tăng cường quan hệ giữa Liên hợp quốc và Việt Nam, triển khai thành công các hoạt động hợp tác và phát triển đất nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các Mục tiêu Phát triển bền vững./.