Sáng 29/7, sự kiện “Ngày đọc sách” thuộc dự án cộng đồng “The Human Library” (Thư viện sách sống) đã diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Đây là dự án được Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến và Phát triển Cộng đồng SCDI, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bảo trợ.The Human Library là mô hình “Thư viện sách sống” đầu tiên tại Việt Nam.“Thư viện sách sống” có điểm đặc biệt là không có một quyển sách giấy nào, mỗi “cuốn sách” đều là một con người thật, đại diện cho những nhóm người đến chia sẻ về câu chuyện của mình.“Người đọc sách tại thư viện” thực ra là những người lắng nghe, chia sẻ với mỗi “cuốn sách sống.”Tại Ngày đọc sách của dự án The Human Library, các cá nhân là “cuốn sách sống” có cơ hội cất tiếng nói, thẳng thắn tâm sự về nghị lực, niềm tin và những cảm xúc chân thật để được thấu hiểu, cảm thông hơn.Bên cạnh đó, những “độc giả” tham dự sự kiện được lắng nghe câu chuyện của “đầu sách”; đồng thời nhận xét, chia sẻ, trải lòng, đồng cảm và có cái nhìn bao dung, độ lượng hơn với những câu chuyện được kể ra.Tại sự kiện, “các đầu sách” được cung cấp một khu vực riêng biệt để trò chuyện cùng các “bạn đọc." Mỗi cuộc chia sẻ diễn ra trong khoảng 10-15 phút. “Người đọc” có thể lựa chọn cho mình “đầu sách” muốn được đọc nhất và lựa chọn tương tác riêng hoặc tương tác theo nhóm không quá 4 người với “đầu sách” để đảm bảo tính tương tác cao.Trong khuôn khổ của chương trình, mỗi người tham dự chỉ được tương tác với "đầu sách" một lần.Sự kiện “Ngày đọc sách” quy tụ 37 "đầu sách" về những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như an chay, nghiên cứu và tư vấn tâm lý, nữ doanh nhân, đồng tính, rối loạn ăn uống, khủng hoảng tâm lý vị thành niên...Thông qua The Human Library, Ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về niềm tin, nghị lực sống, nhằm góp phần mang lại một tầm nhìn toàn diện và cởi mở hơn cho cộng đồng về những vấn đề xã hội hiện nay./.