Ngư dân mua bán hải sản tại cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương, tổng kinh phí bồi thường thiệt hại của các địa phương đã được phê duyệt đến nay là 680,76 tỷ đồng cho 20.018 người.Hiện, các địa phương đã chi trả đợt 1, 2 với tổng cộng khoảng 500 tỷ đồng cho 18.162 người, đạt 90%; trong đó, riêng chi trả bồi thường sự cố môi trường biển đợt 2 với số tiền gần 280 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục triển khai chi trả đợt 3.Thị trấn Thuận An là địa phương đầu tiên của huyện Phú Vang vừa hoàn thành chi trả tiền bồi thường đợt 2 cho gần 3.500 người với hơn 60 tỷ đồng.Sau khi nhận tiền bồi thường, hầu hết ngư dân sử dụng tiền đầu tư nâng cấp, mua sắm ngư lưới cụ; đóng mới 35 tàu đánh bắt xa bờ, 3 tàu vỏ thép. Nhiều làng chế biến hải sản truyền thống được phục hồi, tăng gia sản xuất.Huyện Phú Lộc tiếp tục chi trả cho 7.484 người với tổng số tiền 149 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 18-21/4 chi trả tại xã Lộc Vĩnh cho 2.003 đối tượng với 37,343 tỷ đồng; ngày 25-29/4 chi trả tại thị trấn Lăng Cô cho 2.900 đối tượng với hơn 57 tỷ đồng.Trước đó, trong các ngày 11-12/4, đã thực hiện việc chi trả tại xã Lộc Trì cho 90 đối tượng với 5,058 tỷ đồng và xã Vinh Hải cho 391 người với 6,225 tỷ đồng; chi trả ở xã Lộc Bình cho 349 đối tượng với 6,670 tỷ đồng; chi trả tại xã Vinh Mỹ cho 217 người với 8,162 tỷ đồng; ngày 13-15/4, chi trả tại xã Vinh Hiền cho 1.534 người với số tiền 27,688 tỷ đồng.Sau khi nhận tiền bồi thường sự cố môi trường, hầu hết ngư dân sử dụng tiền đền bù đúng mục đích, đầu tư nâng cấp, mua sắm ngư lưới cụ để đánh bắt trên biển có hiệu quả, ổn định đời sống, phát triển sản xuất đúng hướng.Để việc chi trả được thực hiện đúng đối tượng, các địa phương vùng bị ảnh hưởng trong tỉnh đã tiến hành áp giá định mức, tổng hợp và niêm yết công khai giá trị bồi thường cho người dân bị thiệt hại.Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc có 90 đối tượng là chủ tàu, người lao động đánh bắt, dịch vụ hậu cần, thu mua hải sản trên biển được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển với tổng kinh phí 5,1 tỷ đồng.Chủ tàu Trần Vẹn ở xã Lộc Trì cho biết được nhận tiền bồi thường đợt đầu, ông đã sửa chữa lại tàu, ngư cụ và mua 5.000 lít xăng để dự trữ cho các chuyến biển.Số tiền nhận trong đợt 2, ông đầu tư mở rộng quy mô lưới và mua sắm thêm thiết bị câu cá ngừ đại dương để nâng cao năng lực và hiệu quả đánh bắt trên biển.Chủ tàu Trần Lương, xã Lộc Trì được nhận số tiền bồi thường gần 230 triệu đồng. Trừ tiền nhận đợt trước, lần này ông nhận thêm 115 triệu đồng dành hết vào việc đầu tư nhiên liệu, thu mua hải sản trên biển cho ngư dân.Theo ông Trần Lương, mấy tháng nay, các hoạt động khai thác, thu mua hải sản trở lại bình thường, cộng với việc nhận được tiền bồi thường thiệt hại nên người dân ở đây ai cũng yên tâm.Hiện, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tốt việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân đảm bảo chính xác, không để xảy ra tiêu cực; tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng và khối lượng thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và Quyết định 309/QĐ-TTg để công tác bồi thường thiệt hại chính xác, giúp ngư dân khôi phục sản xuất.Riêng đối với diện vùng đầm phá theo Quyết định 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thị xã đang rà soát đối tượng, thống kê và niêm yết công khai danh sách, sau đó trình tỉnh thẩm định, phê duyệt định mức, đề xuất Chính phủ cấp kinh phí bồi thường.Dự kiến sẽ triển khai chi trả tiền bồi thường cho đối tượng vùng đầm phá theo Quyết định 309 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng Sáu./.