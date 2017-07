Vòng tham vấn do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (thứ hai, phải) và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev (thứ hai, trái) đồng chủ trì. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/7, tại vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 13 tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc và Nga đã nhất trí tăng cường liên lạc và hợp tác.Vòng tham vấn do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đồng chủ trì.Tại vòng tham vấn, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã kêu gọi hai nước tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược và củng cố lòng tin lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác an ninh và hỗ trợ lẫn nhau.Ông cho rằng hai nước nên thực thi sự đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai quốc gia đạt được, thúc đẩy quan hệ song phương, bảo vệ lợi ích an ninh chiến lược chung.Về phần mình, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev khẳng định thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Nga.Ông cam kết Moskva sẽ hợp tác hơn nữa với Bắc Kinh trong lĩnh vực an ninh chiến lược cũng như trong các vấn đề quốc tế.Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác vì sự thành công của hội nghị đại diện cấp cao về an ninh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh ngày 27-28/7 tới.Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi đầu tháng này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ký tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện./.