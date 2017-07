Angelina Jolie. (Nguồn: REX/SHUTTERSTOCK)

Theo tờ Variety, minh tinh Angelina Jolie đã phủ nhận việc sử dụng tiền để thử phản ứng của trẻ em khi quay phim "First They Killed My Father" tại Campuchia.Bộ phim kể về quá trình sống sót của một nạn nhân trong chế độ diệt chủng Pol Pot.Trước đó, tờ Vanity Fair đã mô tả lại việc Jolie cùng đoàn làm phim đã đặt tiền lên mặt bàn trước mặt một số trẻ em khó khăn.Sau khi lấy tiền, nữ đạo diễn này bắt từng đứa trẻ lý giải nguyên nhân chúng lấy tiền và ai không có lý do chính đáng sẽ phải trả lại tiền.Cô bé Srey Moch đã được chọn sau bài kiểm tra kể trên.Tờ Vanity Fair dẫn lời Jolie: “Moch là đứa trẻ duy nhất nhìn vào tiền một thời gian dài, và khi bị bắt phải trả lại tiền, cô bé ngập tràn cảm xúc. Khi được hỏi lý do lấy tiền, cô bé cho biết ông mình đã qua đời và gia đình cô bé không có tiền để tổ chức một đám tang tử tế.”Quá trình xét tuyển trên đã gây tranh cãi lớn với dư luận. Tuy nhiên Jolie cho biết cô rất tức giận vì bị hiểu nhầm.Thông qua tờ Variety, Jolie chia sẻ: “Việc đưa tin rằng tiền thật được đưa ra để thử trẻ em là sai lầm. Bản thân tôi cũng sẽ phẫn nộ nếu điều đó là sự thực.”“Bài kiểm tra đó chỉ là một bài tập luyện khả năng ứng biến dựa trên một cảnh thực trong phim. Nó dược dàn dựng như thể là một cảnh phim thật. Nội dung bộ phim muốn truyền tải là lên án những nỗi kinh hoàng mà trẻ em phải chịu trong chiến tranh và giúp bảo vệ trẻ em.”Thông cáo từ đoàn làm phim khẳng định: “Các diễn viên nhí đã được chăm sóc cẩn thận không chỉ trong quá trình tuyển vai mà còn trong suốt quá trình làm phim. Các em luôn được theo sát bởi phụ huynh hoặc người giám hộ. Ngoài thời gian quay phim, các em còn được dành thời gian để học và chơi.Do nỗi ám ảnh về diệt chủng còn quá sâu đậm, nhiều người Campuchia đến ngày nay vẫn cảm thấy khó khăn khi hồi tưởng lại quá khứ.Do vậy, chúng tôi đã thu xếp một đội ngũ bác sỹ và chuyên gia tâm lý trên trường quay để ai cũng có thể được hỗ trợ chia sẻ khi cần thiết. Các em nhỏ đã thể hiện hết mình và giúp không chỉ đoàn làm phim mà cả Campuchia tự hào.""First They Killed My Father" sẽ được phát hành tại Mỹ thông qua dịch vụ trực tuyến Netflix. Campuchia cũng chính là quê hương của Maddox, cậu con trai nuôi của Angelina Jolie./.