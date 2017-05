Nhiều ngày qua, dư luận ở Trà Vinh bàn tán xôn xao về việc thịt lợn được bán tại chợ xã An Trường A, huyện Càng Long với giá 100.000 đồng/3kg, thấp hơn gần 50% so với giá thịt lợn được bán ở các chợ trong tỉnh. Nhiều người đặt nghi vấn có phải thịt lợn bẩn nên được bán với giá rẻ như vậy?Qua tìm hiểu của phóng viên tại chợ xã An Trường A, đúng là thịt lợn nơi đây được bán với giá rất rẻ, cụ thể: thịt lợn đùi bán với giá 100.000 đồng/3kg, thịt ba rọi 100.000 đồng/3,5 kg, sườn lợn 40.000 đồng/kg.Do giá thịt lợn rẻ, nên không chỉ có người dân địa phương mà nhiều người từ các xã lân cận cũng đổ xô về đây mua thịt.Tại các quầy bán thịt, qua quan sát thịt lợn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của ngành chuyên môn.Ông Lý Văn Bảy, chủ quầy thịt lợn tại chợ xã An Trường A cho biết, do giá lợn hơi giảm thấp kéo dài trong thời gian qua, các trang trại nuôi lợn sinh sản qui mô lớn ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Bình Dương bị thua lỗ nặng nên cắt giảm đàn, bán đi những con lợn đã sinh sản qua nhiều lứa với giá từ 1,6-1,8 triệu đồng/100 kg lợn hơi.Những người bán thịt lợn tại chợ xã An Trường A có được đầu mối thu mua nên bán thịt lợn giá rẻ nhằm tăng sản lượng thịt được bán ra.Trưởng Trạm Thú y huyện Càng Long Phạm Văn Bảo cho biết, khi biết được thông tin thịt lợn giá rẻ được bán tại chợ xã An Trường A, đơn vị đã cử cán bộ kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ và vận chuyển lợn hơi hằng ngày trên địa bàn xã.Tại chợ xã An Trường A có 7 hộ chuyên mua bán thịt lợn, qua công tác kiểm tra thường xuyên theo từng phiên chợ đến nay chưa phát hiện thịt lợn được bán với giá rẻ là thịt bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.