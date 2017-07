Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thời gian qua, trên địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rộ lên thông tin muối sản xuất theo phương pháp trải bạt gây ung thư khiến nhiều diêm dân lo lắng, bất an.Diêm dân lo ngại nếu thương lái ngưng mua muối trải bạt thì họ sẽ chịu thiệt hại không nhỏ.Diêm dân Trần Văn Mười, ấp An Thạch, xã An Ngãi, huyện Long Điền, cho biết bản thân ông cũng như nhiều diêm dân khác rất mong cơ quan chức năng có câu trả lời thỏa đáng để niên vụ muối tới diêm dân có thể yên tâm sản xuất.Ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối Chợ Bến, xã An Ngãi, huyện Long Điền cho biết hiện nay, trên địa bàn xã có 25 hộ sản xuất muối theo phương pháp trải bạt, với khoảng 25 ha trong tổng số hơn 800ha sản xuất muối của toàn tỉnh.Tại cánh đồng muối An Ngãi, bà con diêm dân bắt đầu sản xuất muối theo phương pháp này từ năm 2007, ban đầu chỉ với 1ha.Tuy nhiên, đến nay, diện tích muối trải bạt tăng lên chưa nhiều, do sản xuất theo phương pháp này chi phí đầu tư tiền bạt khá cao, khoảng 50 triệu đến 70 triệu đồng/ha.Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định thông tin muối sản xuất theo phương pháp trải bạt gây ung thư là không có cơ sở.Bởi thực tế, khi xây dựng thương hiệu “Muối Bà Rịa," xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm muối thì các mẫu muối, nước, đất để sản xuất muối trên địa bàn tỉnh, kể cả trải bạt và muối truyền thống đều đã được cơ quan chuyên môn như Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), Viện địa lý lấy mẫu phân tích.Việc lấy mẫu đưa đi phân tích được thực hiện nhiều lần trong nhiều năm liền và kết quả các mẫu xét nghiệm này đều không có hàm lượng Asen (chất gây ra ung thư), không có tạp chất lạ trong muối. Các sản phẩm muối hoàn toàn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng theo quy định như màu sắc, mùi vị, chỉ tiêu hóa lý...Hiện nay, loại bạt mà các diêm dân đang sử dụng là bạt nhựa PVC, nhập khẩu từ Hàn Quốc, bảo đảm an toàn về các thông số kỹ thuật."Do đó, người dân có thể yên tâm sản xuất muối theo phương pháp trải bạt như quy trình đã làm trước đây," ông Vũ Ngọc Đăng khẳng định.Ông Vũ Ngọc Đăng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng với những tin đồn thất thiệt, nhất là những tin đồn không có cơ sở.Bên cạnh đó, diêm dân không nên đưa muối ở các địa phương khác vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, vì cách làm này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu "Muối Bà Rịa" mà địa phương đã xây dựng trong suốt thời gian qua./.