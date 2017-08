Thông tin thiếu chính xác được chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc (Ảnh: Chụp màn hình Facebook)

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị vây đánh, kèm theo chú thích lý do người này bắt cóc trẻ em một lần nữa lại “đốt nóng” mạng xã hội Facebook. Thông tin trên được chia sẻ và lan truyền chóng mặt qua nhiều diễn đàn và fanpage lớn, gây hoang mang dư luận.Tuy nhiên, theo khẳng định của nhà chức trách, đây là thông tin thiếu chính xác. Người đàn ông bị đánh chỉ liên quan đến vụ trộm cắp tài sản và hiện đang được cảnh sát làm rõ.Trước đó, chiều 1/8, trên một loạt các trang Facebook xuất hiện hình ảnh một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đội mũ bảo hiểm trắng, áo xanh bị đánh. Xung quanh là hàng chục người dân đang tỏ ra hết sức phẫn nộ.Người đăng tải cho biết: Người đàn ông này có hành vi bắt cóc trẻ em nên mới bị người dân vây lại và hành hung.Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn phường mình quản lý. Tuy nhiên, vị này cũng cho biết, người bị đánh không có hành vi bắt cóc trẻ em như trên mạng xã hội lan truyền.“Thanh niên đó nghi trộm cắp tài sản. Chúng tôi đã đưa được một đối tượng về trụ sở, đã cho đi khám và đang đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng này,” đại diện công an phường Yên Hòa nói.Trước đó, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các thông tin giả được chia sẻ. Điển hình là các thông tin về "người dâncủa người hỏi mua đồ gỗ", "đánh đập dã man hai người phụ nữ bán tăm dạo"… mà người dân nghi là bắt cóc trẻ em.Những thông tin này không những gây tâm lý bất an, hoang mang trong xã hội mà còn cho thấy tình trạng người dân “tự xử” những người mà họ nghi là có hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng./.