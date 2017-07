Sử dụng cà phê thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh minh họa: heraldsun)

Tạp chí y tế Annals of Internal Medicine của Mỹ ngày 10/7 công bố hai kết quả nghiên cứu khoa học ở Mỹ và châu Âu cho thấy sử dụng càphê thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ.Trong nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu quốc tế về bệnh ung thư (IARC) và trường Đại học Hoàng gia London thực hiện, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người uống từ 3 cốc càphê trở lên mỗi ngày sẽ sống lâu hơn những người không uống càphê, đặc biệt giảm nguy cơ tử vong đối với những người mắc các bệnh tiêu hóa và các bệnh về máu.Nghiên cứu này được tiến hành với 520.000 người ở 10 nước châu Âu với độ tuổi trung bình là 16 tuổi.Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Nam California cũng cho kết quả tương tự về các lợi ích của cà phê đối với sức khỏe, dù là loại có chất caffein hay không.Các nhà khoa học tiến hành điều tra 185.000 người Mỹ gốc Phi, người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Nhật Bản, người Hawaii, người Mỹ Latinh da trắng, với độ tuổi trung bình 16 tuổi.Kết quả cho thấy càphê giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim, ung thư, đột quỵ, tiểu đường và các bệnh về hô hấp và bệnh thận.Theo nghiên cứu trên, nguy cơ tử vong ở những người uống một cốc cà phê/ngày thấp hơn 12% so với những người không sử dụng. Đối với những người uống từ 2-3 cốc/ngày, con số này thậm chí là 18%.Tạp chí trên cho biết còn quá sớm để khuyến cáo rằng uống cà phê giúp giảm tỷ lệ tử vong hay phòng tránh các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, nếu uống từ 3-5 cốc càphê/ngày, tương đương hấp thu 400 mg/d caffein, sẽ không hại sức khỏe đối với người trưởng thành và có thể đưa vào thực đơn của người ăn kiêng lành mạnh.Càphê là một trong những thức uống được ưa chuộng nhất trên thế giới. Ước tính 2,25 tỷ cốc càphê được tiêu thụ hàng ngày.Đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh những lợi ích của cà phê đối với sức khỏe con người, tuy nhiên, cà phê cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới một số bệnh lý đối với các trường hợp đặt biệt, như phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, và có thể gây nguy hiểm nếu uống quá nhiều./.