Gần tròn 10 năm sau thử nghiệm thí điểm đầu tiên tại tỉnh miền Trung Cuba Sancti Spíritus vào tháng 6/2007, tới nay, thuốc đặc trị Heberprot-P đã giúp 65.000 bệnh nhân tiểu đường không bị rơi vào hiểm cảnh hoại tử và cắt bỏ tứ chi.Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, loại biệt dược do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Di truyền và Công nghệ sinh học (CIGB) điều chế này vẫn là loại thuốc duy nhất trên thế giới chuyên trị các vết loét do biến chứng của bệnh tiểu đường giai đoạn nặng gây ra trên các chi, đặc biệt là ở chân, theo hướng đẩy nhanh quá trình lên sẹo của các vết thương này.Điều này đã giúp giảm tới 80% nguy cơ cắt bỏ chân tay, từ kết quả theo dõi các bệnh nhân được điều trị.Được đăng ký tại hơn 20 nước, Heberprot-P từng nhận Huy chương vàng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) với đánh giá là phương thức điều trị đầu tiên chứng tỏ hiệu quả rõ rệt với căn bệnh biến chứng từ tiểu đường nêu trên; và ở cấp độ quốc tế đã mang lại lợi ích cho 250.000 bệnh nhân.Với độ hiệu quả và an toàn, Bộ Y tế Cuba đang lên kế hoạch mở rộng Chương trình quốc gia về chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân viêm loét chân do tiểu đường bằng Heberprot-P.Cũng giống như các chương trình khác trong hệ thống y tế Cuba, đây là chương trình mở cho toàn dân và hoàn toàn miễn phí./.