Ngày 19/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo mặc dù đã có những biện pháp bảo vệ đa số người dân trước nguy cơ mắc bệnh và bị tử vong do tác hại của thuốc lá, song ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá tiếp tục cản trở những nỗ lực của các chính phủ nhằm thực thi đầy đủ những biện pháp can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho người dân cũng như tiết kiệm những phí tổn do việc hút thuốc lá gây ra.Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong báo cáo được công bố tại một sự kiện ở New York (Mỹ), WHO cho biết 1/3 số quốc gia trên thế giới có các hệ thống toàn diện để theo dõi việc sử dụng thuốc lá.Mặc dù tỷ lệ này có tăng so với mức 1/4 hồi năm 2007, song các chính phủ vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để đặt ưu tiên hoặc tài trợ cho lĩnh vực này.Báo cáo cho thấy hiện có khoảng 4,7 tỷ người - hơn 60% dân số thế giới - được bảo vệ bởi ít nhất là một biện pháp kiểm soát thuốc lá được quy định trong Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC).Những biện pháp được áp dụng phổ biến nhất là quy định khu vực cấm hút thuốc và ban hành lệnh cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.Trước khi công bố báo cáo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hối thúc các chính phủ lồng ghép tất cả các điều khoản của WHO FCTC vào trong các chương trình và chính sách kiểm soát thuốc lá quốc gia, và đấu tranh với nạn buôn lậu thuốc lá.Ông Ghebreyesus cho rằng nếu cùng nhau hành động, các quốc gia có thể ngăn chặn được hàng triệu ca tử vong mỗi năm do những chứng bệnh liên quan đến thuốc lá và tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm do tránh được những chi phí y tế và thiệt hại có liên quan.Báo cáo cũng lưu ý cần phải có sự giám sát một cách đồng bộ những hoạt động can thiệp của ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá vào tiến trình ra quyết sách của chính phủ để "bóc trần" những mánh khóe của ngành này.Những mánh khóe đó bao gồm "phóng đại tầm quan trọng kinh tế của ngành thuốc lá, bóp méo những luận chứng khoa học và lợi dụng việc kiện tụng để hăm dọa các chính phủ."Giám đốc Cơ quan Phòng ngừa các bệnh phi truyền nhiễm (NCD) của WHO, ông Douglas Bettcher cho biết sự can thiệp của ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá vào tiến trình ra quyết sách của chính phủ tạo ra "rào cản nguy hiểm đối với việc thúc đẩy sức khỏe và sự phát triển ở nhiều quốc gia."Kiểm soát việc sử dụng thuốc lá là một nội dung chính trong chương trình nghị sự Phát triển Bền vững 2030. Chương trình này bao gồm các mục tiêu củng cố việc thực thi WHO FCTC ở cấp quốc gia và giảm được 1/3 số ca tử vong của trẻ do NCD, trong đó có các bệnh tim phổi, ung thư và tiểu đường./.