Nghi phạm Lê Lâm Hưng tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm sẽ tặng Bằng khen và thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án đã phá được vụthương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh thị xã Duyên Hải (Trà Vinh).Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tặng 50 triệu đồng, Thị ủy Duyên Hải cũng tặng 40 triệu đồng cho Ban Chuyên án.Theo Công an tỉnh Trà Vinh, sáng 6/5, Ban Chỉ đạo chuyên án do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đồng chủ trì tiến hành họp, đánh giá kết quả điều tra của lực lượng trinh sát Công an Trà Vinh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về các nội dung liên quan đến chuyên án.Qua điều tra, đối tượng, sinh năm 1988, quê quán ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là kỹ sư Ban Quản lý Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, hiện đang tạm trú ở phường 1, thị xã Duyên Hải có nhiều dấu hiệu bất minh.Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng và lịch trình trùng khớp với đối tượng gây án, đã được camera ngân hàng trích xuất và một số thông tin quan trọng khác. Ban Chỉ đạo chuyên án thống nhất phương án bắt đối tượng để làm rõ vụ việc.14 giờ 30 phút cùng ngày, Lê Lâm Hưng được mời đến làm việc tại Cơ quan công an.Bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an, Hưng đã thừa nhận một mình thực hiện vụ cướp ngân hàng vào ngày 26/4 vừa qua.Qua khám xét nơi làm việc của Hưng, Công an thu giữ được tiền tang vật là 35.900 USD; riêng số tiền Việt Nam đồng, Hưng khai đã trả nợ cá cược bóng đá./.