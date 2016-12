Doanh nghiệp thưởng Tết bằng ôtô tiền tỷ cho nhân viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều địa phương đã có phương án thưởng Tết năm 2017. (Ảnh minh họa:PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 bình quân khoảng 1 tháng lương, khoảng 5,53 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người, thấp nhất là 40.000 đồng/người, vẫn còn một số doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2016, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tổng kết kết quả kinh doanh và thưởng Tết Dương lịch 2017 cho người lao động. Mặc dù chưa có báo cáo về tình hình thưởng Tết trên cả nước nhưng đã xuất hiện doanh nghiệp thưởng ôtô tiền tỷ cho người lao động, không bất ngờ khi mức thưởng “khủng” này là của khối doanh nghiệp bất động sản.Một công ty bất động sản tại Hà Nội đã quyết định thưởng Tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung là 8 chiếc xe ô tô trị giá hơn 8 tỷ đồng (năm nhân viên ở Hà Nội và ba nhân viên ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh).Đại diện công ty này cho biết do năm nay công ty kinh doanh tốt, doanh thu năm 2016 tăng trưởng hơn 20% so với năm 2015, vì vậy công ty quyết định thưởng ôtô cho những nhân viên quản lý xuất sắc.Những phần thưởng Tết lớn như tặng nhà, tặng xe hàng năm thường thuộc về các nhóm ngành nghề kinh doanh tốt, những doanh nghiệp FDI…. Có lẽ mức thưởng “khủng” này thuộc về ngành nghề bất động sản là không quá bất ngờ vì trong năm 2016 đây cũng là ngành nghề có mức lương, thưởng cao nhất.Bà Nguyễn Thị Mai, Phó giám đốc Công ty Tư vấn Macconsult cho biết, theo khảo sát mới đây của công ty, mức thưởng trung bình trong năm của nghề bất động sản là cao nhất, ở mức 55 triệu đồng ở cấp bậc quản lý, giám sát và 12,75 triệu đồng ở cấp bậc chuyên viên, kỹ sư.Về tiền lương, ở cấp bậc quản lý, giám sát ngành bất động sản cũng có mức lương trung bình cao nhất so với các nghề khác, khoảng 28,5 triệu đồng/tháng.Trả lời về tình hình thưởng Tết của các địa phương báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ông Tống Văn Lai, Phó vụ trưởng Vụ Lao động-Tiền lương tiền (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết hiện nay mới có 9 địa phương gửi báo cáo tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017.“Nhìn chung theo phương án của các doanh nghiệp đã báo cáo thì mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2017 cơ bản cũng tương đương năm 2016. Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân khoảng 900.000- 1.000.000 đồng/người và vẫn có mức 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch thì vẫn khoảng một tháng lương cơ bản,” ông Tống Văn Lai nói.Theo ông Tống Văn Lai thì pháp luật lao động quy định tiền thưởng nói chung và thưởng tết nói riêng là những khoản có tính chất khuyến khích giữa người lao động và doanh nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp.Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi các địa phương để hướng dẫn các doanh nghiệp phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước, quy chế và tình hình sản xuất, kinh doanh để có phương án thưởng cuối năm cho người lao động.Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 500.000 đồng và thấp nhất là 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 7 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng.Trong khi đó, theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cần Thơ, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất gần 14 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch gần 400 triệu đồng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng.Các địa phương sẽ tiếp tục gửi báo cáo tình hình tiền lương năm 2016, thưởng Tết năm 2017 về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đến hết 31/12/2016./.