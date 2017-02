Món nhện rán tại Campuchia. (Nguồn: CNN)

Món nhộng tằm tại Campuchia. (Nguồn: CNN)

Lớp dạy chế biến nhện tại trung tâm thành phố Siem Riep được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 4 chiều hàng ngày kể cả cuối tuần.



Học phí 22 USD một người cho mỗi tiết học dài 90 phút.

Phóng viên Ronan O'Connell của CNN đã chia sẻ kinh nghiêm của mình khi thưởng thức một món ăn rất đặc biệt tại Campuchia, món nhện chiên giòn."Con nhện khổng lồ treo lủng lẳng trước miệng tôi có thể đã chết, nhưng nó vẫn rất đáng sợ.Khách quan mà nói, vị của nó không quá tệ, gần giống như món cua.Tuy nhiên, với việc các nhà khoa học nói rằng hương vị có thể bị ảnh hưởng đáng kể từ mùi vị và hình dáng món ăn, điều này khiến tôi có một chút ngạc nhiên bởi khi nhìn thấy con vật lông lá này, tôi chỉ cảm thấy thật ghê tởm.Kể cả khi tôi đã tự tay rán giòn con vật này theo cách thức truyền thống dưới sự hướng dẫn của một đầu bếp nhà nghề trong chế biến nhện tại Siem Riep.Hương thơm và vị ngon của tỏi vẫn không thể giúp tôi vượt qua được cơn ác mộng khi món ăn hiện ra trước mắt."Tại một số khu vực của châu Á, côn trùng được bán như một món ăn dành cho các du khách tò mò muốn có một bức ảnh độc đáo và kỳ quặc ​- họ chụp ảnh mình đang ăn một con bọ hay châu chấu, đăng trên Instagram để lưu dấu ấn về cuộc phiêu lưu của mình.Tuy nhiên, đa số những người dân địa phương thường không thực sự thích ăn những con côn trùng này ​- đó chỉ là một mẹo để kiếm tiền từ khách du lịch.Nhưng tại Campuchia, những con nhện này là một món ăn đích thực, được bán với giá tới 1 USD mỗi con, mức tiền khá lớn trong đất nước mà mức lương tối thiểu chỉ vào khoảng 6 USD một ngày.Giáo viên dạy nấu ăn Ouch Ratana đã kiếm sống bằng cách bán nhện chiên trên đường phố Siem Reap.Ông cam đoan rằng người Campuchia thực sự thích ăn nhện.“Có những ngày tôi bán được hàng chục con,” ông nói, mở chiếc túi nhựa đựng những con nhện to tướng xếp chồng lên nhau.“Chúng rất ngon ​- một món ăn hoàn hảo với bia lạnh hoặc rượu gạo. Nhưng chúng rất đắt, vì vậy mọi người chỉ ăn chúng trong những sự kiện đặc biệt như tiệc sinh nhật, mỗi người có thể ăn từ 1 đến 2 con.”Tại nơi mà những món ăn ngon nhất thế giới như trứng cá muối hoặc nấm cục hầu như chỉ dành riêng cho người giàu, nhện khổng lồ đã trở thành một loại thực phẩm cần thiết của người dân Campuchia.Yin Lucky ​- người phiên dịch tiếng Anh - giải thích rằng nạn đói tại Campuchia dưới thời Khmer Đỏ khiến người dân phải ăn bất kỳ sinh vật sống nào mà họ bắt được.Một vài trong số đó có vị thực sự ngon – như nhện, bọ cạp, nhộng tằm, châu chấu - bởi vậy chúng tiếp tục trở thành thực phẩm của người Campuchia dù nạn đói đã kết thúc.Những con nhện mà Ouch bán thường được bắt tại Kampong Cham, một tỉnh nằm cách Siem Riep hơn 200km về phía Đông Nam, nơi người ta dành cả ngày để lùng tìm những ổ nhện.Khi tìm được một chiếc tổ, họ sẽ giết những con nhện đang ẩn náu bên trong bằng cách đâm gậy vào đó, hoặc đổ nước nóng.Hầu hết các con nhện kém may mắn đều kết thúc cuộc đời của mình trên một chiếc chảo ​- như cách Ouch đang chế biến.Tại lớp dạy nấu ăn của Ouch, người ta cũng có thể học cách chế biến món nhộng tằm và châu chấu.Bạn có thể đăng ký học thông qua Backstreet Academy, một công ty du lịch kết nối du khách với các khách sạn địa phương tại 11 quốc gia châu Á, nhằm mang tới cho du khách những trải nghiệm độc đáo.Độc đáo chính là từ chính xác nhất để mô tả khoảng thời gian của tôi với với Ouch, tại một nhà bếp đun bằng củi trong một căn lều sắt trong một con hẻm nhỏ của Siem Riep.Đầu tiên, tôi chọn 3 con nhện đặc biệt mũm mĩm, và không khỏi nhăn mặt khi trượt tay vào chiếc túi đầy những con quái vật tám chân.Sau đó, tôi nhúng chúng vào một bát nước trắng đục màu sữa - một hỗn hợp đường, muối, tỏi, lá thơm, bột chiên gà giòn và nước.Ouch cho biết những con nhện chỉ được rán trong dầu sôi không quá 45 giây.“Điều này giúp chúng giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm bên trong,” anh cho biết.Tôi đã hy vọng chảo dầu đủ sôi để những con nhện trông ngon lành hơn. Nhưng không may, khi tôi nhấc chiếc vợt lên, những con nhện không hề thay đổi, chỉ trừ vài sợi lông cháy xém.Ouch đưa tôi một con, làm cử chỉ bảo tôi ăn nó, và tôi cố gắng không giật lùi lại phía sau. Anh ta và Yin rất hài lòng với món nhện chiên tươi ngon tới mức tôi không muốn làm họ mất vui.Đưa con nhện lên ngang mặt, tôi cho rằng phần chân con nhện, mỏng và giòn, có vẻ kém hấp dẫn nhất.Bằng cách nào đó, Yin cảm thấy tôi đang tìm một cách thức dễ dàng để có thể nếm thử nó.“Ăn phần thân, đó là phần ngon nhất, nhiều hương vị nhất, chân ăn không ngon,” anh ta nói.Vài giây sau, răng của tôi nghiến vào cái bụng, và nội tạng của con nhện nổ bụp trong miệng tôi.“Cua, cua, cua, nó có vị như cua,” tôi tự nhủ thầm.Và đúng là như vậy, nếu như tôi chưa nhìn thấy con nhện trước khi ăn.