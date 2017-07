Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện Mỹ dùng lá phiếu của mình để quyết định thông qua đề xuất. (Nguồn: nbcnews.com)

Ngày 25/7, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành đề xuất đưa Dự luật Chăm sóc Sức khỏe Mỹ (AHCA) do đảng Cộng hòa bảo trợ nhằm thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) ra tranh luận công khai tại Thượng viện nước này.Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ Thượng viện Mỹ cho biết dự luật AHCA đã nhận được 50 phiếu thuận và 50 phiếu chống. Do đó, lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mike Pence, người đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện, đã phá vỡ thế giằng co này và trao chiến thắng cho những người ủng hộ dự luật.Tất cả 48 thượng nghị sỹ Dân chủ đã bỏ phiếu chống, trong khi 2 thượng nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật là thượng nghị sỹ bang Maine Susan Collins và thượng nghị sỹ bang Alaska Lisa Murkowski.Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi đây là thắng lợi lớn của đất nước và người dân Mỹ.Phát biểu từ Vườn Hồng tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Đó là bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt 'cơn ác mộng' Obamacare. Chúng ta đã thúc đẩy dự luật mà không cần tới một lá phiếu ủng hộ nào của đảng Dân chủ. Xin chúc mừng người dân Mỹ bởi chúng ta sẽ trao cho họ một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tôi xin cảm ơn thượng nghị sỹ John McCain và toàn thể các nhà lập pháp Cộng hòa."Trước đó, ông John McCain đã rút ngắn kỳ nghỉ chữa bệnh tại bang quê nhà Arizona để quay lại thủ đô Washington bỏ phiếu ủng hộ đưa dự luật AHCA ra tranh luận tại Thượng viện.Kết quả bỏ phiếu trên giúp Tổng thống Trump tiến gần hơn tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết tranh cử thay thế và loại bỏ Obamacare.Chỉ vài tuần trước, dự luật thay thế Obamacare của Thượng viện tưởng như đã đổ vỡ khi văn kiện này không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thượng nghị sỹ Dân chủ và cả Cộng hòa. Do đó, việc Thượng viện Mỹ bỏ phiếu tán thành đưa dự luật ra tranh luận được coi là thắng lợi chính trị lớn của đảng Cộng hòa cũng như cá nhân Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnel và Tổng thống Trump.The Hills, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, chiều cùng ngày đưa tin các thượng nghị sỹ nước này đã bắt đầu thảo luận về các điều khoản của dự luật thay thế Obamacare.Dự luật AHCA của Thượng viện dài 142 trang và được phe Cộng hòa công bố ngày 22/6, với các nội dung đáng chú ý như cắt giảm ngân sách liên bang dành cho Chương trình Chăm sóc sức khỏe người nghèo và người khuyết tật (Medicaid), cho phép các tiểu bang được quyền chọn không tham gia yêu cầu bắt buộc bảo hiểm, tăng hỗ trợ thuế cho người thu nhập thấp nhưng dựa trên mức thu nhập của người mua bảo hiểm thay vì độ tuổi.Đảng Cộng hòa cho rằng dự luật của họ sẽ giúp giảm tiền bảo hiểm hàng tháng và người dân có thêm nhiều lựa chọn khi tìm mua bảo hiểm. Trong khi đó, phe Dân Chủ cáo buộc dự luật này sẽ khiến hàng chục triệu người Mỹ không được bảo hiểm y tế. Theo báo cáo mới đây của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, ước tính có khoảng 22 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế trong vòng 1 thập kỷ tới nếu Obamacare bị loại bỏ.Theo luật định, dự luật chăm sóc sức khỏe được Thượng viện thông qua phải khớp với phiên bản dự luật do Hạ viện Mỹ phê chuẩn hồi tháng 5, trước khi trình Tổng thống Trump ký ban hành./.