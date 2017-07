Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 19/7 đã thông qua thỏa thuận giữa Nga và Armenia về thành lập đơn vị hỗn hợp.Thỏa thuận được ký kết giữa hai nước vào cuối 11/2016, quy định nhiệm vụ, thành phần, cách thức triển khai và sử dụng đơn vị quân đội hỗn hợp.Đơn vị hỗn hợp có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong khu vực an ninh tập thể Kavkaz.Thành phần đơn vị gồm có các chỉ huy và lực lượng vũ trang hai nước, ngoài ra sẽ có các đơn vị khác triển khai trong khu vực trong thời gian xảy ra nguy cơ xâm lược trực tiếp hoặc trong thời gian chiến tranh để đáp trả khả năng xâm lược. Đơn vị hỗn hợp này sẽ có một bộ chỉ huy thống nhất.Các nhiệm vụ chính của đơn vị hỗn hợp gồm phát hiện kịp thời nguy cơ tấn công vũ trang chống Nga và Armenia trong khu vực, có hành động đáp trả, bảo vệ biên giới Nga và Armenia trong vùng biên giới đã xác định trách nhiệm, tham gia bảo vệ không phận Nga và Armenia, bảo vệ các cơ sở quan trọng của Nga và Armenia trong khu vực.Quyết định triển khai và sử dụng đơn vị hỗn hợp sẽ do Tổng Tư lệnh quân đội 2 nước Nga và Armenia cùng nhau thông qua./.