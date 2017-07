Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, vào 8 giờ ngày 20/7, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) đã tiến hành xả nước qua đập tràn, do vậy, lũ trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên đang lên nhanh.Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 73,70-74m (trên báo động 2 khoảng 0,7-1m).Vào lúc 7 giờ ngày 20/7, Nhà máy thủy điện Bắc Hà thông báo lưu lượng nước về hồ thủy điện tăng đột biến từ 1.000 m3/giây lên mức 1.665 m3/giây do đêm qua (19/7), phía thượng nguồn sông Chảy xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến nước sông dâng cao, buộc thủy điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.Hồi 8 giờ cùng ngày, Nhà máy thủy điện Bắc Hà tiến hành xả nước qua đập tràn là 1.520 m3/giây, lượng nước qua tổ máy là 180 m3/giây.Lũ lên cao sẽ gây ngập úng nhiều vùng thấp ven sông, dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm cho thuyền bè, các hoạt động trên sông. Vì vậy, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai ở hạ nguồn sông Chảy là huyện Bắc Hà và Bảo Yên theo dõi sát tình hình lũ để chỉ đạo người dân phòng chống kịp thời; nghiêm cấm người dân không đánh bắt cá, vận chuyển bè mảng, vớt củi, gỗ, các vật trôi nổi trên sông để phòng ngừa nguy hiểm./.