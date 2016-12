Tiến sỹ Trần Vinh Dự chia sẻ tại sự kiện gặp mặt doanh nhân.

Trong sự kiện gặp mặt doanh nhân thường niên, với chủ đề “Bản lĩnh khác biệt, sải bước thành công,” đã thực sự trở thành nơi thăng hoa của những câu chuyện thành công đến từ tinh thần không ngừng phấn đấu, bản lĩnh khác biệt, vươn tới những thành công.Sự kiện đã thu hút rất nhiều gương mặt tiêu biểu, đại diện cho lớp doanh nhân năng động, bản lĩnh và không ngừng dấn bước vươn lên bằng việc cống hiến cho cộng đồng với ý thức trách nhiệm nâng tầm Việt Nam trên bản đồ thế giới.Một trong những gương mặt có mặt tại sự kiện này là tiến sỹ Kinh tế Trần Vinh Dự, Chủ tịch trung tâm quốc tế của Broward College tại Việt Nam, CEO của Công ty Tài chính TNK Capital. Tại đây, ông đã có những chia sẻ chân thành và cởi mở về con đường khởi nghiệp của mình.Tại sự kiện, Tiến sỹ Kinh tế Trần Vinh Dự đã đưa ra khái niệm để thành công từ kinh nghiệm của mình, đó là cần khuyến khích tư duy, bản lĩnh khác biệt, để mọi người có cơ hội phát huy cái riêng của mình. Theo ông, “không nên tự vo tròn như những viên bi với hình dáng, màu sắc, kích thước giống hệt nhau, ai cũng như ai."Từng tốt nghiệp tiến sỹ kinh tế (2007) tại đại học Texas, Austin nhờ sự tài trợ toàn bộ của quỹ học bổng Harvard Yenching, thuộc đại học Harvard, ông Trần Vinh Dự về Việt Nam với mong muốn cải thiện nền giáo dục nước nhà. Ông đưa ra lời khuyên cho các học sinh khá lý thú.Theo đó. cần có sự cởi mở ngay chính tư duy tiếp nhận giáo dục. "Bất cứ học sinh nào có quyết tâm, họ đều có thể vươn tới tiếp cận và thụ hưởng sự giáo dục tốt nhất bao gồm cả giấc mơ du học vốn chỉ dành cho những đối tượng có điều kiện vật chất hoặc rất ưu tú, xuất sắc," Tiến sĩ Trần Vinh Dự khẳng định.Chia sẻ kinh nghiệm thành công, Tiến sĩ Trần Vinh Dự nhấn mạnh rằng ngoài bản lĩnh khác biệt, thì nền tảng quan trọng nhất để thành công chính là kiến thức. Kiến thức càng nhiều, càng đa dạng, tổng hợp thì càng là bệ đỡ tốt cho những thành công của mỗi người.Ngoài một nhà giáo dục, một doanh nhân thành đạt, Tiến sĩ Trần Vinh Dự cũng là nhà nghiên cứu và bình luận thường xuyên xuất hiện tại nhiều tờ báo lớn trong và ngoài nước như Tuổi Trẻ, Saigon Times, Nhịp Cầu Đầu Tư, Doanh Nhân, The Economist (The World in, bản tiếng Việt), Japan Times../.