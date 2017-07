Lực lượng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa thi thể thuyền viên được tìm thấy mặc kẹt trong tàu VTB 26 lên tàu để đưa vào đất liền. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sáng 19/7, đội thợ lặn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Hải Phòng đã triển khai các phương án lặn tiếp cận tàu VTB 26 bị chìm ở vùng biển Nghệ An, để tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại.Sau khi tìm kiếm trong tàu, đội thợ lặn đã phát hiện thi thể 1 thuyền viên mắc kẹt trong tàu.Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 6 giờ 15 phút ngày 19/7, đội thợ lặn bắt đầu lặn để tìm kiếm trong khoang tàu VTB 26.Tại thời điểm đội lặn, thời tiết có mưa phùn, trời hơi tối, nước đục, khiến hoạt động lặn tìm kiếm bên trong tàu gặp nhiều khó khăn.Đến gần 7 giờ cùng ngày, lực lượng thợ lặn đã phá xong cửa tàu, bắt đầu di chuyển bên trong tàu VTB 26 để tìm kiếm ở cabin và tầng 2 của tàu.Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, qua nhận định và theo lời kể của nhân chứng, khả năng nạn nhân bị mắc kẹt trong tàu là rất cao.Sau khi lên phương án lặn tiếp cận tàu VTB 26 đã có 5 kíp lặn, mỗi kíp lặn có hai người thay nhau vào trong boong tàu bị lật úp để kiểm tra.Sau gần 3 giờ nỗ lực lặn tìm kiếm, đội thợ lặn đã phát hiện 1 thi thể thuyền viên mắc kẹt trong tàu. Thi thể thuyền viên được tìm thấy vẫn chưa thể xác định được danh tính.Ngay sau khi phát hiện thi thể, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiến hành đưa thi thể thuyền viên lên tàu tìm kiếm để sớm đưa vào đất liền xác định danh tính.Như TTXVN đã đưa tin, vào rạng sáng 16/7, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than cùng 13 thuyền viên đã bị chìm tại vùng biển Nghệ An.Vị trí tàu VTB 26 bị chìm, nằm lật úp cách bờ khoảng hơn 3 hải lý, cách phía Bắc Đảo Ngư chừng 800m. Khu vực này có độ sâu khoảng 10m.Tính đến trưa ngày 19/7, các lực lượng chức năng đã cứu sống 7 thuyền viên, phát hiện 3 thi thể.Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích còn lại./.