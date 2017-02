Chiếc đu quay đã bị cấm hoạt động sau vụ tai nạn thương tâm. (Nguồn: Shanghaiist)

Dây an toàn đã bị đứt. (Nguồn: Shanghaiist)

Gia đình bé 13 tuổi bị thiệt mạng sau khi bị văng khỏi chỗ ngồi trên chiếc đu quay trong công viên giải trí sẽ nhận được 870.000 nhân dân tệ (126.000 USD) tiền bồi thường, theo Shanghaiist.Theo thông tin từ CGTN, sau các cuộc điều tra sơ bộ, cái chết của Gan Tian được cho là do một chiếc dây an toàn đột nhiên bị hỏng và do các cán bộ công viên Văn hóa Triều Hóa, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vận hành không đúng cách.Điều lạ là thiết bị này đã vượt qua đợt kiểm tra chất lượng hàng năm cách đây chỉ 2 tháng mà không có lỗi hay hỏng hóc nào được phát hiện.Tuy nhiên, trên trang web của Sở Giám sát thiết bị đặc biệt, thành phố Trùng Khánh, đợt kiểm tra gần đây nhất được liệt kê lại là vào ngày 4/11/2013.Trong khi đó, các nhân viên công viên đã cho Gan và em họ 9 tuổi của cô bé lên đu quay, bất chấp quy định cấm trẻ em dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 120cm lên tàu.Khi dây an toàn của Gan bất ngờ bị đứt, thanh an toàn đã không ở vào trạng thái đủ chặt vào người cô bé để ngăn không cho cô bé ngã ra ngoài.Một đoạn video được lan truyền đã cho thấy cô bé bị tuột ra khỏi ghế ngồi khi chiếc đu quay lộn ngược lần đầu tiên. Cô bé đã bị treo lơ lửng, một chân vẫn còn buộc vào chiếc dây an toàn. Thật không may là trong lần lộn thứ 2, cô bé đã rơi thẳng xuống đất.Sau đó, Gan đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng em đã không thể qua khỏi.Tối hôm sau, cha của Gan đã ký một thỏa thuận với công viên, trong đó công viên sẽ trả 870.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho cái chết thương tâm của Gan.Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Cơ quan Giám sát chất lượng quốc gia thông báo rằng có 18 công viên giải trí khác trên cả nước cũng có đu quay này. Tất cả đều đã bị dừng hoạt động./.