Trẻ em trong xã Mường lói nhặt những tập giấy màu dính đầy bùn đất. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chiều 6/8, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình thiệt hại do mưa lũ và giải pháp hỗ trợ chovùng bị ảnh hưởng.Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, mưa lũ đã gây hậu quả nặng nề tại huyện Mường La. Hiện đã có 10 người chết, 5 người mất tích, 12 người bị thương, thiệt hại 398 ngôi nhà.Trong đó, có hơn 170 nhà bị cuốn trôi và đổ sập hoàn toàn, 190 nhà bị hư hỏng nặng và phải di chuyển khẩn cấp.Lũ cũng cuốn trôi 2 mố cầu Nặm Păm (xã Nặm Păm) và nhiều vị trí trên Quốc lộ 279D, làm cô lập 7 xã của huyện Mường La; phá hỏng 7km đường Tỉnh lộ 109, làm cho xã Ngọc Chiến và thủy điện Nậm Chiến bị cô lập. Hệ thống điện 35KV bị cuốn trôi, gây mất điện trên 5 xã với 7.600 hộ dân.Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, với phương châm"4 tại chỗ."Theo đó, huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia ứng cứu, di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự vùng bị thiên tai; tập trung tìm kiếm người mất tích.Các hộ bị lũ cuốn trôi thuộc các bản Hua Nà, Chiềng Tè, Nà Tòng, Nà Noong (xã Nặm Păm) đã được huyện bố trí chỗ ở tạm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, ở nhà dân và dựng lán trại ở tạm.Tỉnh Sơn La đã hỗ trợ cho các hộ có người chết, người bị thương, bị lũ cuốn trôi, phải di dời với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng.Những hộ bị lũ cuốn trôi, nhà phải di dời và bị ảnh hưởng nặng cũng được hỗ trợ mỗi khẩu 15kg gạo, mỗi hộ 2 thùng mỳ tôm, 2 bình nước uống. Hội chữ thập đỏ cũng tặng 200 phần quà gồm chăn màn, xoong, nồi và các nhu yếu phẩm khác. Huyện Mường La đã tiếp nhận cứu trợ được hơn 7,5 tỷ đồng.Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và sự chủ động của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sơn La trong xử lý và giải quyết khi có tình huống mưa lũ khẩn cấp xảy ra.Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Sơn La quán triệt đầy đủ Công điện 1131 ngày 4/8 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết hậu quả của mưa lũ, đặc biệt là tại huyện Mường La, với tinh thần tích cực, chủ động từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời tập trung lực lượng của các ngành, các cấp, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, tích cực tìm kiếm người bị mất tích.Nhiệm vụ trước mắt cần đảm bảo cho người dân vùng lũ không bị đói, đứt bữa và bố trí chỗ ở tạm cho người dân; chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét cao, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân; hỗ trợ cho người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị tử vong.Về lâu dài, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Sơn La cần chỉ đạo các ngành chức năng, đánh giá tác động biến đổi của khí hậu, làm tốt công tác dự báo, tránh tổn thất cho nhân dân.Sáng mai 7/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác sẽ vào kiểm tra tình hình mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ tại huyện Mường La.Vào đêm 4/8 và ngày 5/8, trên địa bàn xã Mường Lói (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra những trận mưa lớn, gây lũ ống, lũ quét làm một người tử vong vì bị lũ cuốn trôi khi đang đi bắt cá ở suối; nhiều diện tích đất nông nghiệp, nhà dân và công trình bị ngập lụt cục bộ.Theo nhiều người dân địa phương, đây là một trận lũ lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn với sức nước mạnh, dâng nhanh đột ngột.Ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lói, cho biết mưa lớn xảy ra trên địa bàn từ tối 4/8, đến khoảng hơn 8 giờ ngày 5/8 thì lũ ống từ đầu nguồn suối Huổi Puốc đổ về ào ạt, gây ngập lụt nhiều diện tích rau màu và nhà cửa của người dân trong xã.Trận lũ ống, lũ quét xuất hiện nhanh nhưng rất may là xảy ra ban ngày, người dân còn có thể xoay sở, chứ xảy ra ban đêm thì khó lường hết hậu quả.Dù trận lũ đã đi qua sau một ngày, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại trận lũ.Ông Mong Văn Xôm, bản Na Cọ, xã Mường Lói, chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Năm nào, cứ đến mùa mưa vào tháng 7, tháng 8 thì con suối chạy dọc trước bản đều có lũ, nhưng lũ nhỏ, dân quen rồi. Nhưng trận lũ này, người dân chúng tôi trước đây chưa từng chứng kiến, trận lũ này là cao điểm nhất. Khoảng hơn 8 giờ ngày 5/8, lũ đổ về rất to, phút chốc đã ngập hết tất cả khuôn viên nhà trường, trạm y tế xã Mường Lói. Chúng tôi nhanh chóng vận chuyển đồ đạc ở trường mầm non, trạm y tế tránh ngập, nước dâng cao đến tận ngực, cổ chúng tôi.”Cô giáo Lò Thì Sòn, Trường Mầm non xã Mường Lói, kể lại: "Lúc sáng sớm, tầm 4 giờ thì nước đã đổ về nhiều và có chiều hướng dâng cao. Đến sáng rõ mặt người thì nước lũ đã ngập hết khuôn viên ngôi trường. Trong phút chốc, bao nhiêu đồ đạc, các thứ tài sản của nhà trường đều bị hỏng hết; máy tính, máy in ngập nước đều hỏng; đồ dùng, đồ chơi, sách vở của học sinh đều bị hỏng hết.”Trưa 5/8, có mặt tại bản Na Cọ (Trung tâm rốn lũ của đợt lũ xảy ra vào rạng sáng 5/8), chúng tôi càng cảm nhận được sự tàn phá của trận lũ vừa qua.Bờ vực suối Nậm Ma hướng lũ đổ về đã bị sạt lở nhiều chỗ, nhiều diện tích lúa, ngô trồng, gieo cấy trên diện tích bãi bồi bị lũ cuốn đổ ngả nghiêng, phủ kín đất cát.Trường Mầm non xã Mường Lói vẫn hằn in dấu tích khi trận lũ đi qua, bùn đất dính đầy lên các vật dụng, đồ chơi; những cuốn sách giờ ướt sũng, lấm lem bùn đất, không thể sử dụng lại.Nhiều máy tính, máy in trị giá hàng trăm triệu đồng của nhà trường đã hư hỏng, xếp ngổn ngang trong một gian phòng.Tại Trạm y tế xã Mường Lói, nước lũ ngập sâu gần 2 mét đã làm hỏng nhiều dụng cụ, đồ đạc y tế. Xung quanh khu vực Trạm y tế, bùn nhão phủ lên một lớp dày, cần phải có nhiều thời gian mới có thể san ủi, làm sạch.Trước sự tàn phá của lũ ống, lũ quét, chính quyền địa phương xã Mường Lói đã kêu gọi, huy động nhân dân cùng chung tay khắc phục hậu quả. Lực lượng quân đội của Ban Chỉ huy quân sự huyện Điện Biên được huy động về đây để giúp đỡ nhân dân mau chóng khắc phục hậu quả mưa lũ để người dân sớm ổn định đời sống.Trung tá Vũ Thành Sơn, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: "Từ chiều 5/8, chúng tôi đã cắt cử 13 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp về đây để tổ chức chỉ đạo lực lượng dân quân gần 40 người và các tổ phụ nữ ở các bản khắc phục hậu quả trận lũ gây nên và đến sáng 6/8, cơ bản đã khắc phục được các điểm bản 1 và 2.”Theo ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lói, sau trận lũ ống, lũ quét này, xã Mường Lói có 2 nhà dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, do đó chính quyền xã đang tích cực tuyên truyền, vận động và kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn.Trường hợp anh Lò Văn Liên (sinh năm 1985, trú tại bản Lói 1, xã Mường Lói), vào chiều 5/8, khi đi vớt cá trên suối Nậm Ma (đoạn chảy qua địa phận xã Mường Lói) bị nước lũ cuốn trôi, mất tích thì đến trưa 6/8, đã tìm thấy thi thể trên suối Nậm Ma, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 6km, thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Mường Lói.Chịu ảnh hưởng của trận lũ ống, lũ quét này, ngoài xã Mường Lói, xã Phu Luông nằm liền cạnh cũng bị thiệt hại, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi; nước lũ tàn phá, cuốn trôi, vùi lấp nhiều diện tích ruộng, vườn, hoa màu. Hiện, chính quyền địa phương các xã ở huyện Điện Biên chưa thống kê được mức độ thiệt hại cụ thể.Trong sáng 5/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cùng đại diện chính quyền huyện Điện Biên, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn, chia sẻ, động viên và hỗ trợ thân nhân trường hợp gia đình có người tử vong do lũ; chia sẻ với những khó khăn, vất vả và động viên cô, trò Trường Mầm non xã Mường Lói.Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn xã, nhất là Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường việc giám sát tình hình mưa lũ, đặc biệt là tại các bản có nguy cơ bị cô lập do mưa lũ, cần cử cán bộ theo dõi sát sao diễn biến tình hình; tăng cường cảnh báo tới người dân sống ở những điểm gần sông, suối và có nguy cơ sạt lở, cử lực lượng sẵn sàng ứng cứu kịp thời các trường hợp xấu xảy ra.Đồng chí Mùa A Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Mường Lói cần kịp thời tổng hợp những thiệt hại do mưa lũ gây ra, báo cáo cấp trên để có phương án hỗ trợ giúp người dân ổn định sản xuất; tăng cường tuyên truyền nhân dân không nên bơi qua sông, suối hay đánh bắt cá khi có mưa lũ… để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra./..