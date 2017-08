Bữa ăn của một gia đình vùng rốn lũ Nặm Păm trong những ngày này vẫn còn rất thiếu thốn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tiếp nhận hàng cứu trợ để chuyển đến người dân vùng lũ tại xã Nặm Păm. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 8/8, Tỉnh ủy Sơn La đã có buổi làm việc với Huyện ủy Mường La (tỉnh Sơn La) về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn một số xã của huyện vào đêm 2/8 sáng 3/8.Theo Bí thư Huyện ủy Mường La Nguyễn Thành Công, đêm 2/8 đến sáng 3/8, trên địa bàn một số xã của huyện Mường La có mưa to đến rất to lượng mưa đo được trên 150mm, gây ra lũ ống, lũ quét trên suối Nặm Păm, suối Chiến, suối Nậm Hồng thuộc địa phận các xã Nặm Păm, Chiềng Muôn, Chiềng San, Chiềng Hoa và thị trấn Ít Ong, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản.Sau khi mưa lũ xảy ra, huyện Mường La đã chỉ đạo ngay công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.Với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, vất vả, đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Sơn La đã tìm được 10 thi thể nạn nhân tử vong do mưa lũ; đang tiếp tục tìm kiếm 5 người bị mất tích còn lại tại dọc suối Nặm Păm và sông Đà.Huyện Mường La đã chỉ đạo cứu chữa 15 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện với các điều kiện tốt nhất; đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt của bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.Huyện Mường La cũng đã bố trí cho 75 hộ có nhà bị cuối trôi hoàn toàn và khu vực nguy hiểm thuộc các bản Hua Nà, Chiềng Tè, Nà Tòng, Nà Nong (thị trấn Ít Ong) ở tạm tại khu tập thể Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tại nhà dân và điểm tái định cư Nà Lo.Đối với 212 hộ thuộc xã Nặm Păm, huyện đã bố trí ở tạm tại nhà người dân và dựng lán bạt để người dân ở tạm.Còn đối với các hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và ở khu vực nguy hiểm tại các xã Chiềng San, Chiềng Hoa, Chiềng Ân, Hua Trai, Tạ Bú, Chiềng Công, huyện Mường La, huyện đã bố trí cho các hộ ở tạm tại nhà dân trong bản sở tại.Hiện nay, công tác khắc phục cơ sở hạ tầng sau mưa lũ đã đạt được một số kết quả. Ngành Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thành ngầm rọ thép qua suối Nặm Păm đảm bảo đi lại và thông xe vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ.Ngành Điện lực Sơn La đã khắc phục hệ thống điện cho người dân ở thị trấn Ít Ong và 4 xã Hua Trai, Chiềng Lao, Mường Trai, Pi Toong với 5.505 hộ; tuy nhiên hiện vẫn còn 2 xã Nặm Păm và Ngọc Chiến với 1.800 hộ chưa có điện...Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Mường La đã nêu những giải pháp nhằm khẩn trương thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư trước mắt, cũng như bảo đảm tính bền vững. ​Trong đó, các ý kiến cho rằng cần tập trung các nguồn lực khẩn trương khôi phục các công trình giao thông, điện, trường học, hạ tầng nông thôn; nghiên cứu phương án xây dựng hướng tuyến mới tỉnh lộ 109, gắn với bố trí dân cư và các công trình hạ tầng khác; tổ chức tốt công tác tiếp nhận cứu trợ, thực hiện việc quản lý, hướng dẫn, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khi các đoàn cứu trợ trực tiếp đến các bản; xử lý môi trường sau lũ, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh vào năm học mới.Tỉnh Sơn La đề nghị Trung ương, các tập đoàn kinh tế lớn hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, trường học, y tế...Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân về nguy cơ có thể xảy ra những trận lũ lớn trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa.Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La cũng như huyện Mường La đã chủ động trong công tác ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả sau lũ.Tỉnh ủy Sơn La đồng ý điều chỉnh cục bộ thị trấn Ít Ong để bố trí dân cư; đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương xác định hướng tuyến để triển khai thi công tuyến đường 109.Đối với các hộ bị lũ cuốn trôi mất nhà, Tỉnh ủy Sơn La thống nhất với phương án thực hiện ngay việc di chuyển lên cao và trước mắt hỗ trợ các hộ làm nhà khung thép để ở tạm; giao huyện Mường La làm chủ đầu tư các dự án xây dựng, khắc phục hậu quả.Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trong việc khôi phục sản xuất cho nhân dân phải bảo đảm trước mắt và lâu dài; vận động người dân không bị ảnh hưởng hiến đất, thực hiện chia lại đất sản xuất để hướng dẫn các hộ chuyển đổi sang trồng cây sơn tra và một số loại cây ăn quả như xoài, nhãn, chanh leo.Tỉnh Sơn La đề nghị Tổng cục Địa chất xác định nguyên nhân của trận lũ.../.