Trái cây nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 9/5, Đội quản lý thị trường số 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện và thu giữ 940kg trái cây nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.Tại thời điểm trên, đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh trái cây Danh Tương do ông Danh Tương làm chủ, tại địa chỉ đường số 1, chợ Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài.Lực lượng chức năng đã phát hiện có nhiều thùng trái cây nhập khẩu bao gồm táo, cam, nho, lê, xá lị, lê hạt, măng cụt... với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.Số hàng hóa trái cây nói trên đều có nhãn hiệu nước ngoài do các nước Trung Quốc, Mỹ, Australia và Thái Lan sản xuất.Trong quá trình kiểm tra, chủ cơ sở không đưa được hóa đơn nhập khẩu hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng từ chứng minh bảo đảm an toàn cho người sử dụng theo quy định đối với mặt hàng trái cây nhập khẩu.Đội Quản lý thị trường thị xã Đồng Xoài tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật về lĩnh vực thương mại đối với chủ cơ sở, đồng thời xử lý vi phạm hành chính về các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu.Sau khi xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng tịch thu và giao cho chủ cơ sở tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên trước sự chứng kiến của đội Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng./.