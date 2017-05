Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. (Nguồn: deadline.com)

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang hợp tác với nhà văn nổi tiếng của Mỹ James Patterson để viết cuốn truyện "The President is Missing" (tạm dịch: Ngài Tổng thống đang mất tích).Tác phẩm này sẽ do Nhà xuất bản Alfred A. Knopf và Little, Brown Company phát hành vào tháng 6/2018.Đại diện Nhà xuất bản cho biết cuốn truyện sẽ “mang đến cho độc giả một sự kết hợp độc đáo, giữa âm mưu và những hình ảnh đằng sau hậu trường từ những hành lang quyền lực cao nhất. Cuốn truyện gồm những chi tiết nội bộ mà chỉ một tổng thống mới có thể biết được.”Cựu Tổng thống Clinton chia sẻ: “Viết cuốn truyện về một tổng thống, về những gì tôi biết về công việc, cuộc sống trong Nhà Trắng, vô cùng thú vị. Được hợp tác với nhà văn James Patterson thật tuyệt vời.”Nhà văn "best-seller" James Patterson là tác giả của nhiều tiểu thuyết ăn khách, trong đó phải kể đến "Kiss the Girls" và "Along Came a Spider."Đến nay, các tiểu thuyết của ông đã tiêu thụ được hơn 350 triệu cuốn trên toàn cầu và ông được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu có nhiều cuốn truyện chiếm quán quân nhất trong danh sách các tác phẩm ăn khách của New York Times.Nhà Trắng là thế giới quen thuộc với ông Clinton (70 tuổi), một trong những cựu Tổng thống nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã bị phủ bóng đen với bê bối tình ái cùng cô thực tập sinh trong Nhà Trắng. Sự việc từng khiến ông bị đưa ra luận tội.Trước đó, ông Clinton đã cho ra đời một loạt cuốn sách, trong đó phải kể đến cuốn hồi ký ăn khách "My Life" xuất bản năm 2004./.