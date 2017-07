Hài cốt các liệt sỹ.(Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Đại tá Trương Bình Long, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết qua nhiều ngày tìm kiếm, đến sáng 18/7, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã tìm thấy 22 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh An Điền năm 1974 được chôn tại khu đất thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương.Tại khu đất rộng hơn 2 ha ở ấp Dồng Sỏi (xã An Tây), khi lực lượng chức năng đào xuống đến độ sâu gần 2m thì phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật gồm cúc áo, dây thắt lưng, nhẫn...Các hài cốt được tìm thấy là của các liệt sỹ thuộc Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 trực thuộc Quân đoàn 4, hy sinh trong trận đánh An Điền năm 1974.Theo Đại tá Trương Bình Long, khu vực tìm thấy hài cốt liệt sỹ trước đây có hơn 100 ngôi mộ. Đến năm 1979, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 đã tổ chức cất bốc một số mộ về nghĩa trang, còn một số bị vùi lấp mất dấu vết.Xác định nhiều hài cốt liệt sỹ còn nằm lại khu vực, tháng Năm vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Dương tổ chức hội thảo, xác định vị trí để tổ chức tìm kiếm. Ngày 28/6, lực lượng chức năng bắt đầu cuộc tìm kiếm, quy tập.Công tác tìm kiếm hiện vẫn tiếp tục được triển khai. Hài cốt các liệt sỹ vừa tìm thấy được khâm liệm cẩn trọng, dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu vào ngày 26-27/7./.