Dòng nước siết vẫn tiếp tục đổ về khu vực đang khơi luồng tại trung tâm Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư /TTXVN)

Vào hồi 22 giờ ngày 3/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy một người mất tích do lũ ống tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.Người may mắn được tìm thấy là ông Sùng A Tồng, trú tại bản Háng Gàng, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.Theo ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tính đến thời điểm 22 giờ ngày 8/3, trận lũ ống lịch sử tại huyện Mù Cang Chải đã làm 2 người chết, 12 người mất tích và 10 người bị thương.Hai nạn nhân tử vong trú tại bản Háng Gàng (xã Lao Chải) và bản Dào Xa (xã Kim Nọi), trong đó có một trẻ em. Hiện tại, hai bản này vẫn đang bị chia cắt.Ngay trong đêm ngày 3/8, ông Đỗ Đức Duy đã trực tiếp chỉ đạo công tác phá, dời đá, khơi luồng nước tại khu vực sân vận động huyện Mù Cang Chải để tránh ảnh hưởng đến các công trình và nhà dân lân cận.Ước tính có hơn 32.000 mét khối đất đá với nhiều khối đá lớn đã sạt từ núi xuống khu vực; sân vận động huyện Mù Cang Chải hiện đang bị ngập hơn 1 mét trong bùn đất.Công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại cơn lũ vẫn đang tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới.Các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay chính là tìm kiếm người mất tích, giải phóng đất đá vùi lấp, di dân đến nơi an toàn và phòng ngừa các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở./.