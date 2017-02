Du khách thăm Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Vượt qua những khó khăn sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị đang dần hồi phục với những tín hiệu vui ngay từ những ngày đầu Năm mới 2017 khi trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, ngành liên tục đón tiếp những đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan.Điều này đã hứa hẹn sự phát triển ngành "công nghiệp không khói" của Quảng Trị sau bao nhiêu năm tìm hướng đi.Ngay những ngày đầu năm mới, ngành du lịch Quảng Trị đã đón nhận những tín hiệu vui khi lượng khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán đạt trên 3.000 lượt khách trong và ngoài nước. Những địa điểm đến quen thuộc đối với du khách chủ yếu là các di tích lịch sử cách mạng như: Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; Thành cổ Quảng Trị; Địa đạo Vịnh Mốc; sân bay Tà Cơn; Nghĩa trang quốc gia Đường 9 và Trường Sơn...Để thu hút thêm lượng khách du lịch cũng như tạo địa điểm vui chơi giải trí cho người dân trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí đậm chất dân gian truyền thống với các hoạt động phong phú, sôi nổi như bài chòi, kéo co, giải cờ tướng, bóng chuyền, đua thuyền truyền thống, Lễ hội Chợ Đình Bích La, Lễ hội Arieuping, chạy cù, đan troi, chẻ đá… thu hút đông đảo nhân dân, du khách đến tham dự.Đặc biệt, ngày 6/2/2017, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên đã đón tiếp Đoàn khách du lịch gồm 52 người nước ngoài đi bằng tàu biển đến Quảng Trị, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Destination Asia Việt Nam tổ chức. Ngay sau khi cập cảng Cửa Việt, đoàn đã tham quan Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương và địa đạo Vịnh Mốc; ghé thăm các danh lam thắng cảnh như bãi biển Cửa Việt, Cửa Tùng, các di tích lịch sử. Sau khi tham quan, hầu hết khách du lịch đều bày tỏ sự thích thú và hài lòng về các dịch vụ tiếp đón.Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết việc đón đoàn khách du lịch nước ngoài qua đường biển lần này là kết quả của sự hợp tác phát triển du lịch trong chuỗi liên kết các tỉnh miền Trung. Đây cũng là lần đầu tiên ngành du lịch Quảng Trị đón tiếp đoàn khách du lịch theo đường tàu biển, mở ra cho tỉnh một hướng đi mới trong việc phát triển du lịch đường thủy.Cũng theo ông Nguyễn Huy Hùng, việc đón tiếp các đoàn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán đã chứng tỏ tiềm năng, thế mạnh du lịch, đồng thời thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp đón. Vượt qua những khó khăn gặp phải sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước để mọi người có thể biết đến các địa điểm du lịch tại Quảng Trị.Bên cạnh đó, ngành sẽ tăng cường mở rộng liên kết các tuyến du lịch giữa các tỉnh Bắc và Nam Trung bộ, đặc biệt là các tỉnh lân cận như Huế và Quảng Bình. Mặt khác, ngành triển khai khôi phục các hoạt động du lịch biển như nghỉ dưỡng tắm biển, thể thao dưới nước, ăn uống...Ngoài ra, ngành sẽ tiếp tục khảo sát phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, mở tuyến du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ… Trọng tâm phát triển chính vẫn là du lịch hoài niệm và du lịch tâm linh.2016 là năm khó khăn của ngành du lịch tỉnh Quảng Trị cùng với các tỉnh Bắc Trung bộ khi sự cố ô nhiễm môi trường biển đã khiến hoạt động du lịch bị tê liệt hoàn toàn.Tổng lượng khách đến Quảng Trị ước đạt 1,14 triệu lượt khách, giảm 31,7% so với kế hoạch đề ra (giảm 30,9% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa ước đạt 995.000 lượt, giảm 32,4% so với kế hoạch đề ra (giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2015); khách quốc tế ước đạt 145.000 lượt, giảm 26,3% so với kế hoạch đề ra (giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2015).Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội là 1.045 tỷ đồng (giảm 19,6% so với năm 2015).Trước tình hình trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giảm thuế, phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chuyển đổi nghề cũng như hỗ trợ bà con ngư dân vùng biển; hỗ trợ một số chính sách cho các đơn vị kinh doanh, dịch vụ du lịch khôi phục hoạt động sau sự cố ô nhiễm môi trường biển..../.